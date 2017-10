El cantante Rayden: "Nunca iría a 'El Hormiguero' porque cosifican a la mujer"

Unos aplauden, otros se quitan el sombrero y muchos gritan "gracias".

Son las reacciones que está generando el último mensaje publicado en Twitter por el cantante Rayden. El artista de Alcalá de Henares ha hablado a las claras (una vez más) y ha explicado que nunca iría a El Hormiguero (Antena 3), porque "nunca iría a un programa donde cosifican a la mujer" , según recoge Margarita Lázaro en HP.

Nunca iría a un programa donde cosifican a la mujer de esa manera. https://t.co/CH5g1sNN0f — RAYDEN (@soyRayden) 5 de octubre de 2017

El autor de temas como Matemática de la carne o Imperdible lanzó esta reflexión después de que una seguidora escribiese un tuit dirigido al programa, en el que este jueves Pilar Rubio reveló el sexo de su tercer hijo, para pedirle que llevasen algún día al madrileño.

Rayden, que no se caracteriza precisamente por tener pelos en la lengua, ya se recibió un aplauso similar al de este jueves cuando tras los atentados de Barcelona pidió a aquellos que muestran "odio, rechazo y repulsa hacia los inmigrantes que vienen a buscarse la vida" que dejasen de seguirle. "No me dedico a la música para hacer la canción del verano ni para comentarte sino para intentar lanzar un mensaje al mundo e intentar hacerlo un poco más tolerante, amable y respetuoso", les dijo en Instagram.

VÍDEO RELACIONADO: Las delirantes denuncias de machismo contra Pablo Motos y Risto Mejide