García vuelve a la carga contra 'El Chiringuito': "Es el peor espacio en el periodismo entero"

José María García ha concedido una entrevista al suplemento 'Papel' de este domingo 8 de octubre de 2017 donde, fiel a su estilo directo pero también provocador, no se ha cortado un pelo a la hora de arremeter contra todo lo que le disgusta.

No es nueva su crítica al periodismo deportivo que actualmente se hace en España pero su embestida contra 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol es a quemarropa:

Hoy no hay periodismo deportivo. Hay un simulacro. Ha habido un problema grave con las televisiones, que lo han infectado todo. Se han dado cuenta de que con poco dinero pueden arreglar un programa: cogen a dos tíos y dos tías y a rellenar tiempo. El peor programa en la televisión [enfático], el peor espacio en el periodismo entero [más enfático todavía] es El Chiringuito.

Es un auténtico despropósito... No tienes que ser inmoral, sino completamente amoral, tener unos huevos como el caballo del Espartero y una conciencia negra si tú, para ganar 500 euros más, te pones una camiseta y sales con ella puesta, diciendo: «¡Vamos a ganar!». [A estas alturas de la respuesta ha levantado un poco la voz]. Uno de los que más hace el payaso es el redactor jefe de un periódico deportivo. Hace poco cogí a uno de estos y le pregunté: «¿Cuántos hijos tienes?». «Una hija y un hijo». «¿Y tú les puedes mirar a la cara?». «Hombre, pueden hasta merendar»... Yo con esto no he tragado. He preferido tomarme un bocadillo de pie que un plato de caviar de rodillas.

En su conversación con el periodista de El Mundo Pedro Simón, García desmiente el poder que a veces se le atribuye a algunos comunicadores, empezando por él mismo:

Luego es verdad que cuando eres un comunicador muy popular te crees el rey del mambo, porque te autoconcedes un poder que en verdad no tienes. Yo estuve diez años con lo de «Pablo, Pablito, Pablete» [se refiere a las críticas diarias que vertía contra Pablo Porta, presidente de la Federación Española de Fútbol] y luego un ministro con un real decreto chapucero en 10 segundos se lo folló... Los periodistas no tenemos ningún poder ejecutivo. Creemos que somos alguien y no somos nada.

Como ya hiciera cuando le encarcelaron, García vuelve a referirse a Ángel María Villar para dar la cara por él:

Villar ha sido víctima durante años del periodismo agresivo, porque él es un tipo con poco ángel para la prensa. Y porque, después de unos presidentes vividores, yo le defendí. Es un tipo de una honestidad total y absoluta. Pero cuando estás 30 años en un sitio eso parece que ya es tuyo. Entonces tomas decisiones que no deberías de tomar. Pero de eso a ser un delincuente media un trecho...

Cataluña está de muy actualidad y hay tiempo para hablar del 'procés', que no es ni mas ni menos que el desafío que los políticos nacionalistas han hecho a todo el Estado:

Las autonomías en su momento tuvieron su razón de ser, pero ahora son una auténtica lacra para la sociedad. Tenemos que ir a un estado federal. Yo, que he querido mucho a Juan Carlos I y que respeto mucho a Felipe VI, digo que la monarquía es un modo de Gobierno en desuso, sin ningún futuro. O sea, ¿tú eres rey por el artículo 33? (Sobre el reféndum) No tengo suficiente conocimiento. Yo he querido a Cataluña [Sentido]. He sido del Real Madrid y han quemado un muñeco mío en el Bernabéu porque Ramón Mendoza pagó un millón de pesetas. A mí me han declarado persona non grata en el Nou Camp y he ido con 100 guardias civiles. En Zaragoza me han tenido que sacar... [Confuso] ¿La pregunta cuál era...?

P: Que si estaba a favor de un referéndum allí... No. Pero lo que tenemos que intentar es pacificar. No pueden decidir sólo los catalanes. Hoy es tan peligroso para la sociedad y la estabilidad los medios a la derecha de la derecha como un medio como La Sexta, falto de pluralidad...

