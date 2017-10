La periodista de 'Bloomberg' que deja en pelotas a Romeva por revestir el 'Catalexit'

Salió escaldado a finales de septiembre de 2017 por la paliza dialéctica que le dieron tres periodistas franceses en 'TV5 Monde', y ha vuelto a quedar en ridículo en su vano intento de controlar los daños del 'Catalexit' en la prensa extranjera. (Tres periodistas franceses acorralan a Romeva y dan 'la del pulpo' por tomarles por tontos).

Esta vez le ha dado lo suyo la corresponsal de la cadena 'Bloomberg' en España, Maria Tadeo, quien ha hundido del todo al consejero de Exteriores catalán en la ciénaga donde se mueve. ([VÍDEO] El 'canciller' catalán Romeva antes de perder el norte y su pelo: "¡Soy español!").

Y es que la fuga de CaixaBank, Banco Sabadell, Gas Natural, Agbar, Freixenet, y un largo etcétera, es para Raúl Romeva un mero "anuncio".

Así, cuando la periodista le preguntó durante estas últimas horas que si el hecho de que 15 compañías (antes de saberse lo de Abertis y Colonial), entre ellas CaixaBank, hayan dejado Cataluña en los últimos días no le hace pensar que el poder económico está preocupado por la declaración unilateral de independencia, el aludido contestó en inglés:

Senior member of Catalonia's administration addresses news that 15 companies are leaving the region https://t.co/nwqLjGZXMV pic.twitter.com/lY0ydYdD8p — Bloomberg (@business) 9 de octubre de 2017

"La realidad es que los sectores productivos no están abandonando Cataluña. Hay algunos anuncios, anuncios, de algunos bancos...".

Tal y como se hace eco 'EsDiario', en ese momento la entrevistadora, sorprendida por lo que estaba oyendo, cortó en seco a Romeva y le replicó que no son sólo anuncios, sino que todas esas empresas han cambiado su sede social. "No son anuncios, está pasando. No son anuncios, va a pasar".

En ese momento Romeva fusiló a la periodista con la mirada y trató de recomponerse como pudo:

"Pero estamos hablando de sedes, y las sedes no son el mercado. ¿Usted cree que renunciarán al negocio?".

Tadeo volvió a insistir en si la Generalitat "no encuentra motivo de preocupación" en que 15 firmas hayan dejado Cataluña desde el referéndum ilegal, y entonces Romeva sacó el comodín de la represión y empezó a decir que lo que causa incertidumbre no es dejar a la gente votar sino "la represión del Estado intentando impedir por la fuerza" a los catalanes votar.