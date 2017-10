Albiol desafía al golpista Puigdemont: "Cualquier ocurrencia como lo de 'República catalana' va a tener una respuesta contundente"

Dos de los políticos que más claro hablan en este conflicto catalán son Xavier García Albiol (PP) y Mikel Iceta (PSC), y así lo han vuelto a hacer apenas unas horas antes del paso hacia el abismo que planean dar los sediciosos en el Parlament este 10 de octubre de 2017.

El líder del PP en Cataluña siempre se ha mostrado contundente en su lucha contra los independentistas, especialmente desde que han golpeado a La Constitución saliéndose de la ley en función de sus intereses:

García Albiol : A mí me parece que es un despropósito y el gobierno de España no va aceptar ningún tipo de broma. Cualquier ocurrencia como lo de 'República catalana' va a tener una respuesta contundente.

: A mí me parece que es un despropósito y el gobierno de España no va aceptar ningún tipo de broma. Cualquier ocurrencia como lo de 'República catalana' va a tener una respuesta contundente. Ana Pastor : ¿Estamos hablando del 155?

: ¿Estamos hablando del 155? García Albiol: Podríamos estar hablando del artículo 155 o de cualquier otra medida dentro del abanico de posibilidades. Hay muchas opciones y esto corresponde al gobierno de España en el momento oportuno.

Este día clave en la declaración de la independencia de Cataluña o algún derivado que perpetran Puigdemont y su equipo de golpistas, Mikel Iceta explicaba ente los micrófonos de laSexta, no sin pesadumbre, que había hablado con el propio President de la Generalitat algunas horas antes y con malos presagios:

Ferreras : ¿Ha hablado usted con él en las últimas horas?

: ¿Ha hablado usted con él en las últimas horas? Iceta : Sí, hablé con él ayer.

: Sí, hablé con él ayer. Ferreras: ¿Qué le ha dicho al señor Puigdemont?

¿Qué le ha dicho al señor Puigdemont? Iceta : Mire, ya sé que no me lo perdonará nunca, pero se lo puedo comentar.

: Mire, ya sé que no me lo perdonará nunca, pero se lo puedo comentar. Ferreras : ¿Y qué le dijo él a lo que no me puede decir?

: ¿Y qué le dijo él a lo que no me puede decir? Iceta: No... Tampoco. Vamos a ver, desde hace mucho tiempo los socialistas estamos hablando con todo el mundo buscando esa luz que nos permita evitar un desastre. Y en poner a todo el mundo frente a su responsabilidad. Pero en estos momentos no puedo decir nada. La cosa pinta muy mal. Por desgracia está pasando ante nuestros ojos y es así. Pero la esperanza es lo último que se pierde y a mí no me da la gana perderla.

En referencia a si apoyarán la decisión del gobierno de aplicar el artículo 155 de la Constitución, Iceta explica que "hasta que no se haya producido la DUI y el Gobierno no nos diga qué va a hacer, nosotros no vamos a adelantar nuestra posición".