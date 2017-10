Belén Esteban confirma lo peor que Kiko Matamoros afirmó sobre ella

El adiós del colaborador a 'Sálvame' trae cola. Mila Ximénez y Belén Esteban están de uñas, y esta última ha querido dar la rèplica a Kiko Matamoros en torno a lo que dijo sobre ella, solo que le ha salido rana. (El secreto que Toño revela sobre Fran Álvarez y que deja hecha polvo a Belén Esteban).

Así, tras la entrevista que Kiko concedió a Sábado Deluxe donde afirmó que Belén Esteban no le gustaba porque representaba a una "España tétrica" y también que era "enemiga de la inteligencia", sale esta a la palestra en la segunda parte, dándole toda la razón.

Segun se hace eco 'EsDiario', al replicarle en Sálvame. "¿Y él qué carrera tiene? La misma que la mía. La carrera televisiva". Pues no, no es así. Matamoros es un tipo culto, leído y que ha desempeñado trabajos que requerían formación. Que en un momento de su vida optara por la televisión no quiere decir que esa sea su única salida.

No es ningún secreto que Belén es consciente de su falta de formación. Sin embargo, lejos de aplicarse, ni que fuera leyendo un par de libros al año, sigue estirando el chicle de la incultura aferrándose a su esencia y a que la perdería si intentara cambiar: