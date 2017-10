Los vergonzosos secretos que cuenta la amiga de Bigote Arrocet y que dejan a las Campos en bragas

Gemma Serrano, la amiga de Bigote Arrocet, está muy enfadada con la actitud que Terelu y Teresa Campos han tenido hacia ella. Según unas declaraciones a 'OKDiario', ellas son las responsables de que sus proyectos profesionales no salgan adelante:

Según se hace eco 'EsDiario', Gemma afirma que María Teresa, Carmen y Terelu, Las Campos, no se han portado bien con ella a pesar de que ella les ha ayudado en numerosas ocasiones: "Me he ido con Bigote a tocar las puertas de muchas empresas para buscarle trabajo tanto a Teresa como a Terelu".

Gemma se muestra indignada y llega a comprender esta actitud hacia su persona:

"Son unas desagradecidas, no valoran nada. ¡Con todo lo que yo he hecho por ellas! Me he ido con Bigote a tocar las puertas de muchas empresas para buscarle trabajo a Teresa y me he dejado la piel por colocar a Terelu, pero no la quiere nadie".