'Sálvame': María Patiño y Gustavo Gonzalez se tiran de los pelos y casi llegan a las manos

Todo por la audiencia, como ordena Paolo Vasile, el gran capo italiano de Mediaset.

María Patiño y Gustavo González han protagonizado una bronca este viernes en Sálvame al no coincidir sobre la hora a la que se hicieron las fotografías a Ares Teixidó en el portal de la urbanización de David Bustamante.

La presentadora de Socialité ha afirmado que las fotos se tomaron a las seis y media de la mañana, pero su compañero ha negado dicha información alegando que esa hora era errónea porque aun no ha amanecido:

"María, no voy a dudar de los compañeros, pero no te han contado toda la verdad", interrumpía Gustavo irritando a Patiño:

"No es verdad, lo tengo superconfirmado. Es mentira, mentira, mentira y mentira. Confirmadísimo".

"No tires por tierra más historias. "¿Has visto la foto?", repetía una y otra vez la periodista que añadía:

"Yo la he visto en la cámara digital. Me lo he currado. Pues ya está".