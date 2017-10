Nuria Roca se lía a 'mordiscos' con los que critican que folle con quien quiera

En un momento de la reciente visita al Hormiguero de la bella Nuria Roca y su marido, este 12 de octubre de 2017, Pablo Motos -con aviesas intenciones- leyó un pasaje del libro de Juan del Val en el que el protagonista afrima de que "no había nada malo en desear a otras personas".

Para quien no este muy al tanto de estas moderneces, aclaramos que eso de la 'pareja abierta' consiste en que cada cual folla, además, con quien quiere y que después no se piden cuentas.

Además de contar sus novedades profesionales, los presentadora Nuria Roca y su marido Juan del Val hicieron varias confesiones que tienen que ver con su vida íntima de pareja.

Nuria y Juan, al rebufo de la lectura que acabab de hacer Motos, revelaron que son una pareja abierta. Es decir, han acordado tener relaciones sexuales fuera de la pareja de forma consentida.

"Yo no quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Yo quiero que desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría nunca ni yo querría estar con esa persona. Ahora bien, yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran... y nosotros llevamos muchos años juntos. Lo que hemos hecho es crecer y hacer un aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos".