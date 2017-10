El feroz Carlos Herrera vuelve hoy a la tele y con ganas de repartir

Por fin algo bueno en la puñetera RTVE, que pagamos todos y llevan por el camino del desastre los enchufados colocados a dedo por el PP, con la ayuda de los 'soviéticos' de los comités, que tienen allí incrustados PSOE y Podemos.

Carlos Herrera estrenará este domingo 15 de octubre de 2017, en La 1 de TVE, su nuevo programa semanal de entretenimiento y actualidad ¿Cómo lo ves?

"Yo no voy a estar eternamente en la radio. Sí, un poquito más".

Durante la presentación del nuevo programa de RTVE, producido en colaboración con Zebra, el periodista ha explicado que, durante las cerca de dos décadas en las que ha estado alejado del medio televisivo nacional, ha tenido "alguna oportunidad" para volver. "Lo que pasa es que no ofrecía la garantía que ofrece este programa", ha remachado. "A pesar de mi aspecto aniñado, llega un momento en que cuesta trabajo", ha reconocido Herrera, quien considera que la televisión, "depende con qué frecuencia y qué tipo de formato", permite otra forma de trabajar. "No son siete horas en directo", ha subrayado, al tiempo que ha confesado: "No sé lo que voy a hacer el año que viene".

En la presentación del nuevo espacio han participado, además de Herrera, la directora de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto, y el productor ejecutivo del programa y fundador y presidente de Zebra Producciones, José Velasco, quienes han explicado los detalles de ¿Cómo lo ves?, un formato interactivo internacional que busca aunar televisión y redes sociales.

El programa se emitirá a las 22.00 horas y, durante dos horas de duración, se lanzarán una serie de preguntas de actualidad y de la vida cotidiana, a las que los espectadores podrán responder a través de una aplicación móvil gratuita.

Además, en el plató, un grupo de invitados representantes de distintas ámbitos de la sociedad deben predecir lo que opinan los espectadores sobre cada cuestión que se les plantee.

En el primer programa, según ha detallado Velasco, participarán Santiago Segura, Isabel Gemio, Pepe Navarro y Nuria Roca, entre otros. Al mismo tiempo, tres familias procedentes de distintas zonas de España intervendrán en el debate desde sus hogares.

Según ha declarado Prieto, TVE ha apostado por este espacio porque considera que puede "empatizar" con la audiencia. La directiva de la cadena pública ha afirmado que es "un placer" contar con Carlos Herrera, a quien considera un "valor seguro". Velasco ha defendido la necesidad de un espacio así debido a los cambios de hábitos en el consumo de contenidos de televisión.

"Ya no vemos la televisión como antes", ha indicado el productor, que ha agregado que, en la actualidad, el espectador ve los contenidos "con un móvil en la mano".

"El formato es divertido, es agradable. Intentaremos hacerlo muy bien. Esperamos estar aquí como seis o siete años".

Herrera no cree que un cambio en la Dirección de RTVE afectara a la continuidad del programa.