La directora de 'Público Today', a lo bonzo: acusa al PP de estar detrás de los incendios en Galicia

La muerte de un septuagenario cuando apagaba un incendio subido a un muro en una parroquia de Vigo eleva a cuatro las víctimas mortales por la ola de incendios que afecta a Galicia. La situación sigue siendo crítica. Hay 105 incendios activos, 16 puntos en situación dos, de riesgo real para núcleos poblados.

Afortunadamente la directora de 'Público', Ana Pardo de Vera, ha encontrado a los culpables. Y no están escondidos en los montes sino que salen en televisión a cara descubierta. Son el Partido Popular y el Partido Socialista, los cómplices de la mafia del cartel del fuego, como ha dicho entrevistada en 'Las Mañanas de Cuatro'.

"Las grandes mafias del fuego atañen a administraciones del PP y del PSOE en Andalucía. Se le llama 'el cártel del fuego' y está compuesto por el 'Grupo 6' que tuvieron la complicidad del PP y el PSOE. Por eso lo que arde es Asturias, es León y es Galicia."

Javier Ruiz, incrédulo, le preguntó sobre esa conexión política porque veía que la periodista lucense le estaba incendiando el programa:

"Por supuesto que hay conexión política. Hay varios casos en la Audiencia Nacional y ya se ha decretado que existe complicidad política de funcionarios y de altos cargos detenidos como el ex conseller y ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano... Puedes ir a los juzgados y ver los sumarios que implican a una red de fuego muy peligrosa"

La que no se ha pasado al parecer por los juzgados es Pardo de Vera, que parece no saber muy bien de qué va la mafia del fuego. Porque a estos funcionarios no se les acusa de incendiar los montes sino de haber otorgado presuntos favores a la empresa Avialsa, propiedad de Vicente Huerta, a cambio de los contratos para la extinción de incendios. --El 'cártel del fuego' oculta al juez más cacerías con Serafín Castellano--

Esta empresas formaba parte del Grupo 6. Así se hacía llamar "la organización criminal" que durante, al menos, 15 años habría manipulado la lucha contra el fuego incluso más allá de nuestras fronteras. Pero lo importante es que se les acusa de pactar precio y amañar contratos, no de incendiar los montes. --Serafín Castellano será investigado en la Audiencia Nacional por su conexión con el 'cártel del fuego'--

La tertuliana Cristina Fallarás dijo minutos después que los que rentabilizaban tragedias para sacar rédito político les parecía unos miserables. Se refería a un tuit de Esteban González Pons pero podría haberlo dicho de la lacaya de Roures.

