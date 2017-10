Esta mujer se llevó el mayor corte de la historia de 'First Dates'

La cita protagonizada por Carmen y Alejandro lo tenía todo para acabar bien: buen rollo, buena conversación, poca distancia y hasta un beso en la sala en la que se hacen las fotografías.

A la hora de la verdad, cuando llegó la decisión final, Carmen se mostró muy receptiva a tener una segunda cita con Alejandro, según recoge Álvaro Palazón en HP.

Qué te ha parecido la cita, cuéntame. ¿Bien, no? Has estado a gusto... Yo también. Entonces es mutuo. Es guay. Entonces nos vamos a ver,

decía Carmen a toda prisa.

Pero cuando la redactora del programa preguntó a Alejandro el fatídico:

la respuesta no fue la esperada.

Yo no tendría una segunda cita con Carmen en cuanto así a intimar. A pesar de que me has caído tan bien, tan bien y hemos estado hablando de tantas cosas, pues... hay un aspecto que es el físico que no me atrae. Me sabe mal, pero...,