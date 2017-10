Javier Ruiz despierta de un sopapo a Rufián de sus sueños húmedos independentistas

La tertulia de 'Las Mañanas de Cuatro' presentada por Javier Ruiz iba cayendo en el soponcio catalán hasta que apareció, vestido de Zara, Gabriel Rufián, un seguro de vida cuando se trata de despertar a la audiencia a golpe del 'España nos roba' y otros 'hits' separatistas.

El portavoz adjunto de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso comenzó su letanía sobre los opresores españoles y los pobrecitos catalanes dicendo que Cataluña "ya está intervenida" porque no se puede recaudar impuestos.

Hay que recordarle al 'granuja de ERC' [así le llamó El Periódico de Cataluña en un crucigrama] que la intervención de Hacienda, fue obligada como medio de impedir el desvío de fondos públicos para la celebración del seudorreferéndum del 1-O, es una acción legitimada por la propia autoridad del Estado en aplicación de medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Tras ello, a Rufián se llenó la boca con la palabra "diálogo", que repetía como un autómata. Es de celebrar que los miembros de ERC, partido desde el que le enviaban a Albert Rivera un trozo de corcho con una foto suya de pegada, manchada de sangre y con una bala de 9 milímetros en la frente, ahora pidan diálogo como personas civilizadas.

Pero de lo que hay que hablar es del sopapo que le metió el presentador cuando le pregunto directamente por la respuesta de Carles Puigdemont al Gobierno de Rajoy.

Rufián dijo que, sin ningún género de dudas, en Cataluña "sí se había declarado la independencia", solo que luego se había suspendido "como en todo procesos de autodeterminación" para "dialogar".

Y ahí fue cuando Javier Ruiz saltó como un resorte:

"No, no se dijo eso. El president se declaró heredero de una voluntad política pero en ningún momento dijo 'declaro la independencia de Cataluña'. No se pronunció. Tampoco en la carta, que dice "suspensión del mandato político surgido por las urnas" pero ningún momento de habla de proclamación de independencia. Es más, ahí donde ustedes dicen que se ha proclamado la independencia ni se ha pasado por mesa ni se ha votado. Lo han ratificado 72 diputados pero nadie ha votado eso"