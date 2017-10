Así es la lista negra de la boda de Belén Esteban: quiénes no están invitados

No es la primera vez, ni la segunda, que Belén Esteban pasa por el altar, sin embargo su inminente boda con su pareja Miguel es de las más esperadas dentro del panorama nacional.

Tras unas vacaciones idílicas junto a su novio en Menorca, la colaboradora volvió a Madrid entre rumores de boda y embarazo. No es la primera vez que Belén Esteban ha confesado que le gustaría volver a ser madre y darle un hermanito a su hija Andrea Janeiro. Sin embargo, y según aseguraba en una entrevista con una conocida revista, es estrés y el agotamiento diario eran el principal obstáculo para la de San Blas a la hora de engendrar un hijo, según recoge ABC.

Belén Esteban no puede estar más feliz, y es que la colaboradora está atravesando uno de los mejores momentos de su vida: Ha ganado el juicio que interpuso a su exrepresentante Toño Sanchís, su hija Andrea Janeiro, ya es mayor de edad y su relación con Miguel va viento en popa.

Esta semana, la colaboradora ha anunciado los nombres de sus compañeros de trabajo que no estarán invitados a su boda, entre los que se encuentran de momento Paz Padilla y Kiko Matamoros. Una inocente pregunta que acabó con un momento muy incómodo en el plató de «Sálvame». Además, Belén explicó que la presentadora quería a todo el mundo y la aludida no pudo disimular su molestia tras escuchar sus palabras: «Estas cosas me duelen, llevo ocho años trabajando aquí contigo, de verdad que procuro ganarme la amistad de todos, que no es fácil, pero cuando digo que os quiero es verdad». «No me estoy mofando de ti», le respondió Belén, «yo te admiro cuando te oigo, tampoco quiero que te sientas mal y si te duele lo siento, pero me hicieron una pregunta y tenía que ser sincera». Tras la polémica, la presentadora aseguró que no invitó a nadie del programa en el que trabaja porque quería un enlace muy íntimo, en la playa, con sus más allegados. Sin embargo, ahora confiesa que quizá lo hubiera hecho de otra manera: «Yo quería una boda chiquitita, no invité ni a mis primos y me siento mal, hay compañeros de mi Antonio que no invité, y él se siente mal. Hoy lo haría de otra manera».