Bertín Osborne y Ana Obregón confiesan su secreto mejor guardado

Lo confesaron en 'Mi casa es la tuya', con Fernando Romay como invitado, despejando las pocas dudas que quedaban al respecto. Bertín Osborne se atrevió a confesar, públicamente y entre risas, un secreto en boca de todos.

La Obregón reconoció haber estado escondida en casa de Julio Iglesias durante una celebración. Corría el año 84 y la Selección Española de baloncesto, después de ganar la medalla de plata, se fue a casa del cantante a festejar el triunfo. "Yo estaba allí viviendo, pero me escondí para que no me vierais", apuntó la presentadora. Pero, ¿por qué?

Resulta que Ana salía, por aquella época, con el también jugador de baloncesto Fernando Martín. "Pero, ¿tú por qué te escondías en los partidos de la selección?", aprovechó Bertín para preguntar. "¡Porque salía con Fernando y no quería que me vieran!", respondía la presentadora. Ay, ay, que llega el momento cumbre. "¡Tú te has pasado la vida escondida! ¡También te escondías conmigo!". Bomba.

Según da cuenta 'Lecturas', Bertín reconoce por fin que lo suyo con Ana Obregón fue algo más que amistad, y que sucedió en el veran de 1983.

