A Dani Mateo le parten la cara por echar más gasolina al fuego independentista y luego esconder la mano

Dani Mateo no aprende. El colaborador de 'El Intermedio' tira la piedra y luego esconde la mano. Es lo que tiene aparentar un evidente babeo por el independentismo más fanático y retrógrado y luego, cuando arrecia el temporal, siempre jugar la baza de añadir: " no, si yo quiero que Cataluña se quede en España"--El tuit viral de Jordi Évole tras el traje a rayas que le han hecho a 'los Jordis'--.

Mateo juega en Twitter a criticar todo lo criticable que haga el Gobierno español, la Justicia española, la sociedad española...En todo este sarao, siempre tiene claro quienes son sus culpables. Curiosamente, no le hemos encontrado tanta saña a la hora de censurar a Puigdemont, a Trapero, a Junqueras, a Rufián, o a Pujol, por poner unos ejemplos--Alfonso Rojo: "Más pelotas y un poco de dignidad, señores"--.

La última táctica del independentismo: la actriz lloriqueando que pide "ayuda para Cataluña y salvar Europa"

Ahora, el pretendido líder de opinión acudió a su perfil personal para criticar la entrada en la cárcel de Cuixart y Sánchez: "error tras error, eso es encender definitivamente al pueblo catalán"--Losantos revela las maniobras de Soraya para que la juez no meta en prisión a Trapero: "Es la pieza de la negociación"--.

Este paleto cree que el pueblo catalán es un híbrido de Evolé, Pujol, Rufián y Buenafuente. https://t.co/iVxkdkC710 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 17 de octubre de 2017

Meter en la cárcel a Cuixart y Sánchez es encender definitivamente al pueblo catalán. Error tras error. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 16 de octubre de 2017

Evidentemente, la sociedad española, esa que tanto denigra Mateo porque saca banderas constitucionales a los balcones y a la calle, también en la Cataluña que pinta él en sus redes sociales, le pinta la cara en el mismo canal cada vez que el de laSexta se pasa tres pueblos--La prensa española le borra la sonrisa a "las dos folclóricas" que movilizan a las hordas que apoyan el golpe en Cataluña--.

Claro, lo mejor es dejar que se pasen la ley por el forro y no hacer nada no vaya a ser que se molesten — Germanosky (@Germanosky) 16 de octubre de 2017

Encender se encienden los montes galegos, asturianes, a estes 2 los meten en la carcel por justicia. — abelardo (@abelalvedromira) 16 de octubre de 2017

A la Pantoja la metieron en prisión por choriza y no se encendió Andalucía. Tranquilidad, los chorizos deben de estar en su sitio. — La matraca (@MasPesao) 16 de octubre de 2017

Más bien una mitad, la otra mitad lo estamos celebrando con cava. Son dos fanaticos nacionalistas Cat que acosan a los disidentes. — No estáis solos (@am962526) 16 de octubre de 2017

Y al final, como siempre, es Mateo quien sale a aclararnos, pobres tontos que no nos enteramos de nada, que él no es independentista. Claro, Gerard Piqué y Jaume Roures también dicen que no lo son. Pero el problema es que hay declaraciones que casi nunca van en consonancia con los hechos

Lo repito por si hay dudas: yo quiero que Cataluña SE QUEDE en España. Por eso me cabrea tanto que se esté haciendo todo tan mal! — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 17 de octubre de 2017