La pésima relación entre Toñi Moreno y Las Campos

Durante la entrevista a Makoke, Toñi Moreno preguntó a Kiko Matamoros sobre lo que se ha dicho de él se tras su salida de Sálvame. Kiko no dudó en afirmar que estaba muy molesto con Carmen Borrego, quien en la sección que comparte con Terelu en Sálvame, manifestó que se había ido por la puerta de atrás porque ya no tenía nada más que ofrecer al programa.

Kiko, indignado, recordó a la hija de María Teresa Campos que no lo han echado, que incluso le insistieron para que se quedara, pero ya tenía al decisión tomada, y aprovechó para recordarle a Brrego:

Yo no he salido por la puerta de atrás. Me he ido con la cabeza bien alta. A mí no me lleva mi mamá de la mano a trabajar