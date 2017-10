¡Lo que nos faltaba por ver! Un tertuliano francés tiene que ser el que le cuente a una defensora de 'los Jordis' por qué en España no hay presos políticos

"Bartomeu, el pobre, si dice lo que piensa, le van a echar del Barça." Con estas palabras el francés Frederic Hermel puso de los nervios a su compañera de plató Carme Barceló, que en la noche del 18 de octubre de 2017 aseguró estar encantada con las palabras del presidente del Barça en favor de los tristemente famosos 'los Jordis', a los que ella considera "presos políticos"--Guardiola dedica la victoria a dos delincuentes como 'los Jordis' y añade que sus organizaciones golpistas "hacen siempre todo con civismo"--.

Bartomeu disgustó a las asociaciones independentistas ANC (Asociación Nacional Catalana) y Omniúm Cultural por impedir pancartas de 'Freedom' en el Camp Nou en referencia a sus líderes encarcelados.--Uno de los 'Jordis' mantuvo lazos fraternales con Batasuna tras la masacre de Hipercor y en pleno terror de ETA---

Los vicepresidentes de ambas asociaciones secesionistas mostraron su desacuerdo con el club azulgrana no acudiendo a la invitación al palco--El 'indepe' de pandereta Bartomeu pone su granito de arena al esperpento de Puigdemont y se lleva todas sus empresas a Huesca--.

Así que para templar los ánimos del independentismo, Bartomeu, al que se le acusa de no ser marcadamente independentista pero en cambio se ve obligado a hacerle el juego por el evidente peso de ellos en la masa social de la institución que representa, dijo lo siguiente--El pelotazo en la cara de Arcadi Espada al insufrible Guardiola, abatido por la encarcelación de 'Los Jordis' --:

A continuación se desarrollaron las hostilidades en el plató de 'El Chiringuito', con Hermel y Barceló en posturas claramente diferencias e irreconciliables. Parece que Barceló no había visto al mediodía a la podemita Irene Montero hacer el ridículo en laSexta con el tremedo corte que le metió García Ferreras--¡Nos ha dolido hasta a nosotros! El tremendo 'zasca' que le calza Ferreras a Irene Montero por afirmar que 'los Jordis' son "presos políticos"--:

Barceló: Más claro (Bartomeu) no lo podía decir.

Hermel: Que yo sepa, y algo sé de España, en España no existen presos polìticos. No están en la cárcel por defender sus ideas

Barceló: Sí hay presos políticos, y son estos dos señores, ¿que han hecho estos dos señores para estar en la cárcel?

Pedrerol: A ver, están detenidos por obstaculizar el trabajo de la Guardia Civil

Hermel: Carme, tu eres una mujer demasiado culta e inteligente para decir burradas como estas. ¿Tú sabes lo que es un preso político?

Barceló: Después del calificativo que me has dicho no te voy a contestar. No voy a hablar contigo de esto. El otro día tuve que oir la palabra nazi y hoy que si digo burradas. Tú también tienes nivel superior para decirme estas cosas, te rogaría que lo retiraras

Hermel: En Venezuela si hay presos políticos, aquí no. Yo duermo muy tranquilo en este país

Barceló: Yo no duermo tranquila. Me ha gustado mucho lo que dice Bartomeu

Hermel: Mira si dice lo que piensa de verdad le echan del Barça. Está midiendo cada palabra. ¿Desde cuando es separatista?

Pedrerol: Él tiene que lanzar el mensaje que conviene en cada momento. No sabemos si es Bartomeu el que está hablando.

Barceló: Representa a un club ¿eh? Més que un club

Pedrerol: Es universal

Barceló: Y transversal