Ana Rosa se cachondea de Mayka Navarro pillada con un micro abierto

Navarro ha demostrado una gran entrega con su oficio dejándose el alma en cada conexión en directo. Esto ha provocado que la catalana haya protagonizado más de un 'momentazo'.

Uno de ellos se ha producido esta misma mañana, cuando Mayka ha sido 'cazada' en directo cuando creía que nadie la escuchaba. Ana Rosa debatía con el resto de tertulianos de la mesa, cuando la periodista, mirando su móvil, interrumpía sin querer a sus compañeros: "¡Ábreme el micro!", según recoge Ecoteuve.

"¡Está abierto Mayka!", le hizo saber la presentadora, que no pudo evitar soltar una carcajada ante la reacción de la reportera al darse cuenta de que había sido 'cazada'. "¡Perdón, perdón, perdón! Es que a veces no sé cuando estoy en silencio y cuando no. Lo siento, de verdad", aseguró.

