Malú sobre Irene Caruncho:"Ella prepara el disco con la discográfica, yo poco puedo hacer"

La artista, que se considera entre sus compañeros "la leona de la selva", ha asegurado que una vez termina el programa, continúa manteniendo el contacto con los concursantes para aconsejarles y "echarles una mano". "David Barrul [ganador de La Voz 2] me sigue mandando las cosas nuevas que va haciendo e Irene Caruncho igual", dice la cantante.

Esta última, ganadora de la cuarta edición de La Voz, se colocó en el epicentro de la polémica hace unos meses al asegurar que su single era "una mierda". Malú se ha pronunciado sobre todo lo ocurrido definiendo el tema como "delicado". "Al final son ellos los que se sientan con la discográfica; nosotros tenemos poco que ver ahí", señala la jueza del talent, que confiesa además que nunca concursaría en La Voz. "No me presentaría jamás, yo me muero. Soy una gran tímida", reconoce, según recoge Adrián Ruiz en Ecoteuve.

En el caso de Irene, llegó a asegurar que su primer single era "una mierda". ¿Pudo hablar con ella?

Es un tema delicado. Aunque podemos estar cerquita de ellos y animarles, al final son ellos los que se sientan con la discográfica, Universal en este caso, crean sus discos y son ellos los que tienen la relación con la compañía. Nosotros tenemos poco que hacer ahí y ese tema ya es de cada uno de ellos.

