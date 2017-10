Parada revela los 'vicios' de Chelo García-Cortés

Chelo, con su salario embargado y con unos problemas económicos de primera magnitud de los que ya se hablaba alguna tarde en Sálvame, programa en el que colabora regularmente y donde son conocedores de los muchos problemas a los que esta está teniendo que enfrentarse de un tiempo a esta parte, no está pasando por su mejor momento.

Y es que, el que fuera su pareja durante algún tiempo, no se habría quedado ahí revelando el gran "vicio" que, presuntamente, tendría Chelo García-Cortés y del que no se habría podido privar ni durante los momentos más críticos económicamente hablando, según recoge Diego Be Uve en Blastingnews.

Nada más y nada menos que unas acusaciones que harían referencia a la incontinencia para gastar de la que la colaboradora de Sálvame sería víctima y que habría provocado distintas riñas con Parada hasta el punto de dejar la relación tocada, como a día de hoy seguiría.

Chelo siempre ha tenido amigos muy conocidos y de un alto nivel económico pero la colaboradora asegura que de todos los nombres en los que pueden pensar sus compañeros

a lo mejor solo me han llamado tres.

Chelo no quería dar los nombres y acababa gritando, según recoge Telecinco:

¿¡Me podéis dejar que mi vida privada sea mía?! No pido lo que no puedo devolver.

'Sálvame' también se ha puesto en contacto con José Manuel Parada, que fue pareja de Chelo, para preguntarle por la situación de la colaboradora.

No sé de donde le vienen esas deudas, ella lleva muchos años trabajando y ganando dinero. Yo sé que cuando estaba conmigo le gustaba gastar más de lo que ganaba,

ha dicho Parada.

VÍDEO RELACIONADO: Sofía Cristo 'lee la cartilla' a Chelo García Cortés