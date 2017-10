Rajoy debe pinchar con el 155 la burbuja mediática que incubó el separatismo y arrebatarles el control de TV3

Al separatismo hay que agradecerle que les haya abierto los ojos sobre el sectarismo de los medios extranjeros y su miserable colaboracionismo con el golpe independentista.

Después del 1-O, ya no vendrá el paleto de turno a decir "esto jamás lo haría la BBC", llamando a imitar a la sacrosanta televisión pública inglesa que ahora emitirá un especial sobre Cataluña con la colaboración nada menos que de Jaume Roures, el que cobraba en la taquilla de la sala de prensa.El ofensivo decálogo del odio a España en TV3

Como bien recuerda Ramón Pérez Maura en ABC, la BBC es uno de los medios más tendenciosos y políticamente parciales del panorama de medios internacionales. Lo fue y lo sigue siendo.El chaquetero independentista que se forra en TV3 a razón de 7.500 euros por programa clamando que España le roba

"En la crisis catalana hemos visto la tendenciosidad que muchos medios han demostrado. La falta de rigor profesional y el gatillo fácil a la hora de disparar titulares contra el Gobierno español. Algunos después han hecho autocrítica («Le Monde», «The Guardian»...) pero son muchos los que siguen en la parcialidad más contaminante. En estas horas se está gestando uno de esos ejemplos de toxicidad en la BBC".

OTRO GRAN ARTÍCULO DE PETER PRESTON

Al final algunos se han caído del guindo. Es el caso de The Guardian, admitiendo que se tragó los bulos de los separatistas con la represión del 1-O. Así lo dijo con total sinceridad quien fuera su director, Peter Preston, en un artículo publicado el 8 de octubre de 2017.The Guardian admite que se tragó "noticias falsas" sobre Cataluña

Pero una semana más tarde, Preston volvió a la carga con otra artículo demoledor --recogido en Dolça Catalunya-- en el que explica cómo los separatistas incubaron una burbuja mediática para movilizar a los suyos y montar la escenografia del golpe. --Catalonia’s dreams of secession were incubated in a media cocoon--