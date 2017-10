Bronca épica entre Toñi Moreno y Octavio Aceves en 'Viva la vida'

Durante la entrevista de Moreno a Aceves le pusieron un vídeo en el que Jordi González hablaba del vidente en tono de humor en el espacio televisivo veraniego Mad in Spain. "Él me dijo con 23 años que yo me iba a morir a los 30. Luego la gente no quería viajar conmigo en los aviones", se mofaba González.

Estas palabras no han sentado nada bien a Aceves, que se me ha mostrado muy dolido por lo ocurrido.

Esto me dolió mucho porque yo a Jordi le tenía mucho cariño porque cuando yo vivía en Barcelona, él y su novio Sergi Mateu...,

empezó a decir el vidente, justo cuando Moreno lo ha interrumpido, según recoge Álvaro Palazón en el HuffPost.

Toñi Moreno saca las uñas por Jordi González:

No voy a permitir que manches su nombre

Que me demande, tengo fotos. Nunca le pude decir que si iba a morir a los 30,

repetía Aceves.

En ese momento, Toñi Moreno ha tomado la palabra y ha respondido de forma contundente a las palabras de Octavio y ha defendido a Jordi González.

Quiero que te calles un momento. No estoy de broma ahora mismo. No te voy a permitir bajo ningún concepto que hables de la vida privada de nadie, que digas cosas que no puedes demostrar y que manches su nombre, porque no te lo voy a consentir,

ha asegurado Moreno.

VÍDEO RELACIONADO: Tremendo patinazo de Toñi Moreno durante una entrevista con Pasión Vega