La gran preocupación de Terelu Campos

Terelu acudió a un evento organizado por la Asociación Española contra el Cáncer para celebrar diez años de lucha e investigación contra esta enfermedad. La colaboradora de televisión ha estado acompañada por Marta Sánchez y Edurne, según recoge Lecturas. Allí ha hablado sobre la inminente mayoría de edad que cumplirá su hija Alejandra.

Me preocupa porque yo conozco a Alejandra y sé cómo le puede afectar esto, el que de alguna manera ella piense que no se siente libre. Y a medida que me va llegando más cerca me preocupa más.