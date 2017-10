La periodista pirómana de TV3 que organiza un taller infantil para escribir "cartas bonitas" a 'los Jordis'

Se desvive por evitar que los niños lean 'El Mundo', no vaya a ser que se pierdan por derroteros ajenos a la doctrina pancatalanista. Quiere llevarles por el 'buen camino', encauzar sus pasos por los mismos y hediondos senderos que muchos docentes catalanes les obligan a recorrer desde su más tierna infancia. Todo por la causa, caiga quien caiga, y a riesgo de que se caigan por ese abismo del odio que no tiene fondo. (La 'neutral' TV3 se parte la cara por 'Los Jordis' : "Si tenéis hijos, no les dejéis leer el diario El Mundo").

Es la periodista y colaboradora de TV3, Empar Moliner, -la misma que quemó en directo un ejemplar de la Constitución Española en abril de 2016-, y que ahora vuelve por sus fueros, convocado en Twitter y para este sábado 28 de octubre de 2017, un taller infantil destinado a escribir "cartas bonitas para los Jordis". Y es que quiere que los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, actualmente en prisión preventiva en Soto del Real por un delito de sedición, sean los ídolos de los niños.

Quiere al parecer resarcir a los mentados del "periodismo de humillación" que sufrieron por un artículo en el citado medio, donde se explicaba su azarosa vida en prisión, sobre todo en lo que se refiere al primer citado. Ensalzar sus hazañas y convertirlos en auténticos héroes por su patochada el 1-0.

"Escribiremos y dibujaremos. El taller es abierto a todo el mundo y la entrada es libre, os esperamos",

dice la convocatoria, encabezada con un "bienvenidas familias", cerrada con el lema #LlibertatJordis y escrita en caligrafía infantil. En el acto también participará la ilustradora Cristina Losantos.