Las duras palabras de Andrés Caparrós a su hijo

Después del duro enfrentamiento que tuvieron hace un par de meses en un plató de televisión, Andrés Caparrós ha rechazado solucionar las cosas con su hijo Alonso, ahora colaborador del programa «Sálvame». Entre otras lindenzas, el periodista radiofónico ha asegurado que no quiere saber nada de él.

Los comportamientos de Alonso no deben airearse. Hasta que mi hijo no aparezca... porque ese no es mi hijo. No quiero ver a mi hijo, no quiero saber nada», decía su padre al espacio «Sálvame», avivando aún más la polémica que rodea a esta familia.