Rosa López confiesa que nunca cobró los 90.000 euros de premio por ganar 'OT'

Rosa López ha hecho una sorprendente revelación sobre su paso por OT cuando se cumplen 16 años del estreno del exitoso formato. La artista ha desvelado que nunca llegó a cobrar el premio por ganar el programa. "Engañaron a mi padre", explica, y nunca vio los 15 millones de pesetas (90.000 euros) que le prometieron.

Según publica Ecoteuve, "Yo estaba en Babia y perdí un cheque", dijo este martes en Hora Punta. La cara de asombro de Javier Cárdenas y José María Íñigo fue tal que pidieron a la cantante que se explicase mejor. "¿Cómo se pierde un cheque?", preguntaron.

"Pues que te dan un cheque enorme y luego no me acordé de dónde lo había puesto...", relató López, que confesó que no se preocupó del dinero que estaba generando hasta seis años después de salir de la academia.

"Me da la sensación de que no me lo quieres contar, ¿te dieron un cheque y nunca lo cobraste?", insistió el presentador de TVE, la misma cadena que emitió el programa que eligió ganadora a Rosa.

"¿Tenemos tiempo para hablar y lo cuento? Seis años después empecé a preocuparme por el dinero porque, de repente, te preguntas por el beneficio que has tenido", explicó.

"Llamé a mi padre, me puso al día de todo y descubrí que le habían engañado, no sé quién... Pero eso ya pasó...", comentó Rosa, que parecía no querer recordarlo.

Lo ocurrido, sin embargo, ha dejado marcada a Rosa. Este este martes, en su visita a la Academia para visitar a los nuevos triunfitos, les ha dado algunos consejos sobre sus finanzas. "Les he dicho que controlen su dinero desde ya. Desde que estás en la Academia eres empresario".