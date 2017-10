Kiko Rivera: el vídeo de su presunta infidelidad podría ver la luz

Una vez más, los rumores de una posible infidelidad han vuelto a ceñirse sobre la figura de Kiko Rivera. Desde Sálvame incluso apuntan a la existencia de un vídeo en el que el DJ aparece junto a una mujer dominicana durante un bolo en Punta Cana. Tras la información, Irene Rosales ha reafirmado su confianza en su marido.

Según publica Informalia, la joven contesta así a la noticia que se remonta a principios de septiembre, cuando Kiko viajó a Punta Cana para participar en el Tropical Fest, una semana de fiestas en las que el DJ ofreció una sesión musical. Allí, un testigo ha grabado a Kiko con una chica de origen dominicano en actitud cariñosa a las puertas de un hotel de la ciudad.

En las imágenes, según desveló Kiko Hernández, puede verse al hijo de Isabel Pantoja junto a otro amigo alto y delgado, acompañados ambos de dos chicas, quienes entran con ellos a la habitación de un hotel. El informador aseguró que se trata de un lugar donde "el 90% de la gente que va lo hace para tener encuentros".

En el contenido también se observa cómo una chica de recepción también entra en la habitación para dejar unas toallas. Pasada la hora y media, todos salen de la habitación. Además, el testigo también desveló que Kiko abrazó y besó a la mujer en plena calle.

Tras la noticia del vídeo, cuyo contenido aún no ha salido a la luz porque el poseedor está negociando su precio con Sálvame, Irene ha salido en defensa de su esposo: "No estoy preocupada me siento bien. Aquellos que quieran vender el vídeo que se atengan a las consecuencias. Allá cada uno con lo hace o lo que graba" ha asegurado.

La prima de Paquirrín, Anabel Pantoja, y su amigo, Rafa Mora, también han tomado la palabra, pidiendo cautela y alegando que Irene está sufriendo, algo que no es lo más recomendable teniendo en cuenta que está embarazada. Ambos también han dejado claro que confían en la fidelidad de Kiko y que creen que todo se trata de un nuevo rumor.

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/347667.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>