Franco nunca falta en las tertulias de TV3: “¡Quieren hacer papilla a los catalanes, son unos franquistas!”

A modo de anuncio, TV3 está emitiendo estos días unas cuñas asegurando que sus informativos son los más objetivos y más apreciados, por encima de laSexta y todos las demás del Estado.

Queda en entredicho si Xavier Graset abre su programa ‘Mes 324' loando a Carles Puigdemont como hizo en el de este 26 de octubre de 2017: "Nadie podrá negar que no se ha intentado el diálogo".

'Mes 324' es uno de los programas que más tertulianas tiene en su mesa a la vez. Quienes estaban en una noche tan trascendental: Ferran Mascarell, Manuel Delgado, Toni Costa, Laia Bonet, Manuel Cuyàs y Sonia Andolz, profesora asociada de la Universitat de Barcelona. Usando el lenguaje de TV3: "soberanistas siete, unionistas cero" ¡Cuánto equilibrio en la tertulia de una televisión pública!

A fin de cuentas Ferran Mascarell, que entró por conexión es el 'delegado' de Carles Puigdemont en Madrit. Manuel Cuyàs es ex directivo de El Punt Avui y biógrafo de Jordi Pujol, Laia Bonet rompió con la dirección del PSC por ser ella partidaria del ‘soberanismo' y Manuel Delgado -que durante una época fuera tertuliano friki en Onda Cero y la SER- en las elecciones de 2015 iba en las listas de la CUP.

Todo hacía indicar una tertulia muy ecuánime. Faltaba algún terrorista al que Graset entrevistara denominándolo 'preso político', como hizo con el asesino Carles Sastre en inolvidable ocasión. --El presentador de TV3 que entrevistó al asesino de Bultó insiste en ofender a la familia de la víctima--

Mascarell vino a decir que el Estado español estaba volviendo al franquismo, a 1975 que había dado un golpe de estado y todo lo demás. Sonia Andolz señalando al Estado español insistió "cuando más represivos sean, menos se reconocerá su autoridad".

Y Manuel Delgado lo espetó claramente al hablar del Gobierno español:

"Son unos franquistas y no lo pueden disimular". Manuel Delgado dibujó una España perversa y anticatalana a más no poder: "¡Quieren hacernos papilla [a los catalanes] y que no podamos levantarnos en décadas!"

Pero había un tertuliano más. Xavier Graset se dirigió al representante de ‘la mirada de Madrid' que era... Bayo, el ex director de Publico.es que fue presentado como el hombre que investiga cómo funcionan 'las cloacas del Estado español' como Cataluña.

Bayo criticó que no dejaran a Mascarell hablar en el Senado diciendo que de acuerdo al reglamento tenía derecho a intervenir. Igualmente acusó al Fiscal General José Manuel Maza de dirigir su departamento como una panda de forajidos por haber purgado a todos los fiscales que querían procesar al presidente de Murcia (el hecho de que el presidente de Murcia se encuentre procesado indica la brutalidad de esa purga) y pronosticó que gracias al PP, Oriol Junqueras será el próximo presidente de la Generalitat.

Bayo defendió una original teoría: el Gobierno Rajoy va aplicar el 155 no para frenar el separatismo en Cataluña, sino para que no se hable del caso Gürtel: "Se ha producido un endurecimiento del PP por la derecha del partido y yo no lo desvincularía de las conclusiones finales de un caso que antes era muy importante y del que ahora no se está hablando que se llama Gürtel".

El periodista del digital de Jaume Roures aseguró que el PP no había ganado democráticamente las elecciones porque según él la mayoría absoluta del Senado (los senadores elegidos por listas abiertas) era una ‘perversión de la democracia' y los triunfos del PP en todas comunidades "todos los gobiernos locales y autonómicos" eran "fraude de ley electoral" porque se habían hecho con corrupción. Bayo igual resumiría su postulado más rápido si dijera simplemente que un resultado sólo es democrático si pierde el PP.

Manuel Cuyàs compró la teoría de Bayo y se mostró indignado de que el PP pueda "usar a Catalunya, algo eterno, como moneda de cambio" para tapar el caso Gürtel. Lo malo que tiene ver a Cuyàs hablando de temas de corrupción es que hace recordar sus intervenciones en RAC1 en 2014 justificando que Pujol no hubiera declarado sus millones ocultos a Hacienda porque estaba "muy ocupado gobernando" y diciendo que ponía la mano en el fuego por el ex president, y es ahí cuando ya cuesta evitar soltar la carcajada.