Belén Esteban apuñala a Lydia Lozano: "A lo mejor necesita un descanso"

La princesa del pueblo acudió al programa "muy sorprendida de todo esto que se ha montado".

Aunque Belén Esteban comenzó explicando que no quería dar su opinión para evitar "una guerra" con sus compañeros, lo cierto es que la ganadora de 'GH VIP' no pudo contenerse y terminó criticando la productividad de Lydia en 'Sálvame', según recoge Vanitatis.

"Hay días que te veo muy entregada, pero hay otras veces en las que no te veo tanto, pero como me puede haber pasado a mí también. Yo no estoy siempre al 100%, ya sea por cansancio, por agotamiento o por problemas personales", aseguró Belén Esteban.