La magistral respuesta de Cristina Pedroche a la 'descocada' Nuria Roca

Han pasado 17 meses desde que tuvo lugar una de las polémicas más encarnizadas que han tenido lugar en Internet. Los fans de Cristina Pedroche (28 años) tuvieron que cerrar filas para proteger a su ídolo de las críticas de Nuria Roca (45), quien se erigió en abanderada del feminismo utilizando como blanco de sus críticas a la jovencísima presentadora. La esposa de David Muñoz (37), en una entrevista, se aceleró al hablar del amor que sentía por él y pronunció frases como esta:

"Yo le entrego mi alma, mi corazón, mi todo...y también mi piel", "jamás voy a cortar con él, el amor verdadero solo existe una vez en la vida", "no he vivido tantos nervios como los que pasé cuando iba desde Barajas a Diverxo para darle una sorpresa.... Cuando me vio me empotró contra la pared, venga a darme besos" o "todo lo que bueno que me pasa es gracias a él".

Si para los fans de Pedroche aquello no fue sino una demostración del amor que siente por el célebre cocinero, para Nuria Roca esas frases no eran sino un alarde de machismo. Con un vocabulario digno de un profesor de sociología acusó a Cristina de fomentar un mensaje de posesión en la pareja "que hacía un flaco favor a las mujeres por ser extremadamente peligroso", según recoge Sara Olivo en ElEspañol. La tildó incluso de irresponsable, y le pidió algo de conciencia, dado su estatus social. Hasta David bajó al ruedo para salir en defensa de su mujer en Twitter con esta frase:

A mí me da igual que me critiquen unos y otros. Sé que hay mucha gente que no me respeta, pero ahora hago mucho yoga y medito, y he llegado al convencimiento de que hay que regalarle a la gente kharma positivo. Porque el Karma al final vuelve. Desearle algo malo a la gente no es bueno, y entonces yo quiero que le vaya bien a ella y a todo el mundo. Pues anda que no ha habido gente que me ha criticado. Si no intentara pasar todo por algo estaría envenenada. Yo solo miro el lado positivo de las cosas.