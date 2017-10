El madridismo dice basta: la afición se moviliza en las redes sociales para exigirle a Florentino Pérez que rompa con Roures por cómplice del golpismo

El madridismo ha dicho basta. Debido al contexto político en Cataluña, que ha provocado que el Real Madrid tuviera que desplazarse de incógnito a Gerona para disputar su partido en Montilivi, la afición le exige al presidente Florentino Pérez que rompa con Jaume Roures.

Las quejas del aficionado se están canalizando a través de las redes sociales e incluso una petición de firmas en la plataforma Change.org exige que Mediapro, la productora del independentista Jaume Roures, dejé de producir los contenidos del canal de la TDT.

Actualmente, el Madrid tiene un contrato firmado con Mediapro que expira dentro de año y medio. Según LD, Pérez ya habría declarado en privado que no tiene ninguna intención de renovarlo pero tampoco piensa romperlo antes de tiempo para no tener que indemnizar a Roures.

A lo largo de este 29 de octubre de 2017, la etiqueta #MediaproFueraDelRealMadrid se ha convertido en TT (trending topic, o tema del momento) en la red social Twitter.

#MediaProFueraDelRealMadrid porque queremos una tv para madridistas, no para negocios de independentistas — Victor José Carmona (@vijocarlu) 29 de octubre de 2017

Secesionistas, millonarios comunistas y antimadridistas, fuera de RMTV #MediaProFueraDelRealMadrid — Alfredo El Vikingo (@Alpefer73) 29 de octubre de 2017

Una persona como Roures antimadridista y antiespañolista, no puede dirigir el canal del club @realmadrid . #MediaProFueraDelRealMadrid — ¡¡¡12!!! (@MadridismoZrgz) 29 de octubre de 2017

Si el @realmadrid es de sus socios y de su gente @GrupoMEDIAPRO FUERA queremos a nuestra gente y no a enchufados, queremos integridad y honor #MediaProFueraDelRealMadrid — 🇪🇸 Christian GB (@CHRISTIANPRESI) 29 de octubre de 2017

#MediaProFueraDelRealMadrid 30 millones de euros le da el @realmadrid y Florentino al terrorista-independentista de Roures.Casi nada. — Thinair (@Marcothinair) 29 de octubre de 2017

Porque que el Real Madrid pague a un excolaborador de ETA e ideólogo y colaborador de Puigdemont no es tolerable #MediaProFueraDelRealMadrid — JM Cañas (@jmcanasv) 29 de octubre de 2017

MediaPro oculta las banderas españolas, produce las imágenes de la liga de un país al que aborrece #MediaProFueraDelRealMadrid — Murdock 🇪🇸 (@RichalMurdock) 29 de octubre de 2017

Con lo que ha costado conseguir #RMTV y se comete el gran error de dejarlas en manos de Roures #MediaProFueraDelRealMadrid #RouresVeteYa — J0HNyR|Su (@J0HNyRISu) 29 de octubre de 2017

No queremos antimadridistas en las tertulias, ni que se maltraten a los trabajadores de RMTV. #MediaProFueraDelRealMadrid — VictorVikingo (@VictorVikingo_) 29 de octubre de 2017

Puedo pasar que metan a basura anti en las tertulias, pero que financiemos al amo de Podemos y el separatismo NO #MediaproFueraDelRealMadrid — cabaislois (@cabaislois) 29 de octubre de 2017

En Change.org, son ya cerca de 4000 personas las que ya han firmado para que Mediapro deje de trabajar en Real Madrid TV

No queremos a antimadridistas ni a periodistas que no sean del Madrid en nuestro canal. No queremos que Mediapro sea la productora del canal. Queremos en cambio que vuelvan los que estaban antes. Estamos hartos de que socios del Barcelona dirijan el canal de tv. Y que se preste más atención al baloncesto. Hala Madrid y nada más!!!

¿CUÁNTO SE LLEVA JAUME ROURES DEL REAL MADRID?

Según 'Crónica Global', Jaume Roures haría una generosa caja solo por producir Real Madrid TV, cuya cantidad se dispararía a los 775.000 euros al año.

La filial de Mediapro, que se encarga de producir los contenidos del canal blanco, Royal Media Internacional, presentó un beneficio bruto de 774.159 euros en 2015, según el último ejercicio disponible en el Registro Mercantil.

Sin embargo, el oscurantismo en torno a este tema es grande. Preguntados por la cifra que se lleva la productora filial de Mediapro, nadie dice nada, ni desde el conglomerado mediático ni desde mucho menos el Real Madrid.

Oficiosamente, siempre se situó en torno a 30 millones la cifra total que pagaría el club madridista por poner en marcha su canal de TDT, y de esa cantidad orientativa se desconece el porcentaje que se embolsa Mediapro--¿Cuánto le costará a Florentino Pérez que Real Madrid TV emita en abierto?--.

Desde que se supo que el club de Concha Espina fue agraciado con uno de los canales en abierto que concedió el gobierno, mucho se especuló con la cifra total que tendría que acometer el Madrid para ponerlo en funcionamiento.

Desde el diario AS, medio claramente hostil a Florentino Pérez, aportaban sin disimulo la cifra de los 30 millones de euros, desglosada de la siguiente manera:

Una inversión de seis millones de euros inicial como garantía para acudir al concurso

El transporte de la señal en alta definición tiene un coste anual de siete millones (el alquiler del denominado transponder) más el gasto propio de cualquier TV para generar contenidos.

Antes de la concesión del canal, cuando Real Madrid TV se veía por pago, el presupuesto era de unos ocho millones anuales. Según las estimaciones, tras serle concedida una licencia HD, la cifra se multiplicará al menos por cuatro. El total del gasto se irá a los 30 millones que saldrán del presupuesto anual del club.

Según la memoria económica presentada por Florentino Pérez a los socios compromisarios, que recoge en su información 'Crónica Global', en el capítulo de "otros arrendamientos, cánones y otros servicios", que incluye la produccióntelevisiva, alcanzó los 65,19 millones de euros, por 34,39 millones el año anterior (+89%), sin especificar ni recoger desgloses por partidas.

GISTAU DIBUJÓ UN LIENZO QUE MOSTRABA EL ESTILO MEDIAPRO QUE HABITARÍA EN REAL MADRID TV

David Gistau, en un brutal artículo publicado en ABC en el año 2016, pintaba un contundente paisaje de lo que sucedía en el canal blanco que produce Mediapro y que lleva la impronta de laSexta--David Gistau: "Florentino Pérez ejecuta en Real Madrid TV venganzas personales y amedrenta periodistas"--:

La «impronta Sexta» de su «Aló, presidente» es atribuible a la relación que tiene con Ferreras, su susurrador habitual desde hace muchos años, así como lo era de Zapatero cuando la Sexta recibió el encargo de crear equipos mediáticos de combate. Supongo que la masa social madridista -la que quede que no sea orgánica-, ahíta de Champions, está ahora demasiado apaciguada como para preguntarse si merece escándalo el hecho de que una parte presupuestaria del club se dedique al culto a la personalidad del presidente y a la guerra propagandística contra periodistas díscolos.

Pues parece ser que la masa social ha despertado con la situación catalana y ha dictado sentencia.

