Así vio TV3 la manifestación por la unidad de España : "No son mayoría sino minoría y ya veremos si silenciosa"

Parecía que TV3, cuestionada y que ha estado al borde de la intervención, ib aa tratar de moderarse. No paran de sacar una cuña que asegura que son líderes en neutralidad. Pero una cosa es moderarse y otra dedicarle un especial informativo a la manifestación de Sociedad Civil Catalana.

Eso no estaba en el guión de nadie. Y sucedió. Lo que faltaba saber era la alineación con la que iban a salir a jugar ese partido. ¿Ricard Ustrell? ¿Ivan Medina para que vuelva a pegar botes sobre coches de la Guardia Civil?

TV3 decidió confiar el especial a Cristina Riba, que se lució en la pasada manifestación de Sociedad Civil Catalana del 8 de octubre 2017 asegurando el día antes en su telediario que aquella manifestación estaba co-convocada por Falange. ¡Toma neutralidad! ¿Verdad TV3? --TV3 incluye a la Falange entre los organizadores de la manifestación de Barcelona--

En esta ocasión Cristina Riba no se atrevió a repetir el comentario, pero no hay problema, tenía a Andreu Barnils para que lo dijera por ella "esta manifestación está apoyada por Democracia Nacional y España 2000". "¿Se pueden sentir cómodos ante eso?", preguntaba Riba como quien no quiere la cosa, "Eso de los deberías preguntar. ¿El PSC puede estar cómodo manifestándose con la ultraderecha?". ¡Que comentarios más neutrales y objetivos...!

Andreu Barnils no dudó en hacer comentarios despectivos sobre los manifestantes: ‘"Éstos son los que dicen que son la mayoría silenciosa, pero son minoría y veremos si silenciosa".

Los reporteros Alaya y Rusiñol conectaron varias veces en directo. A Alaya le gustaba insistir en el ‘ambiente crispado" de la manifestación en referencia a algún abucheo contra TV3 ¿Entonces que le parecerá que a reporteros de La Sexta les tiren el micrófono o tengan que salir escoltados del Parlament para que no les linchen?.

Por su parte Rusiñol dejaba caer que la manifa no era tan grande como parecía: "más que una manifestación es una concentración", diciendo que apenas ocupaban una hilera de casas e insistiendo en que coreaban "Puigdemont a prisión", que era todos los lemas que coreaban los manifestantes el que más gusta en TV3, pues les ayuda para el tema victimista (lo de siempre).

Tertulianos: ¿No tenías un mejor ejemplo, Barnils?

El especial informativo con Cristina Riba contó con tres tertulianos de "acreditada objetividad": Gemma Usabart, que fue la primera jefa de Podemos en Cataluña; Montse Nebrera, que rompió con el PP y se convertió al independentismo en 2014; y Andreu Barnils, que es del digital Vilaweb, de ADN independentista y que encabeza la lista de los beneficiados por subvenciones de la Generalitat.

A Nebrera le correspondía representar al independentismo moderado (contrario a la DUI) mientras que Barnils hacia el papel de hooligan. Vilaweb ha vapuleado a políticos contrarios a la independencia como al comunista catalán Joan Coscubiela al que por oponerse al tema Barnils llegó a presentar como hombre vinculado al sector financiero y a La Caixa.

Barnils comparó la aplicación del 155 con 'la invasión de los franceses a Rusia', porque primero creían que habían ganado y luego llegó el infierno. Dejó claro que si Puigdemont no da un paso atrás "la legalidad es lo que diga Puigdemont" (no le negarán fidelidad) y se mostró convencido de que el Estado catalán ya es un hecho.

A Montse Nebrera, se la veía dubitativa hablando de Puigdemont "No sé como debo llamarle, si ex presidente...", "¡Presidente Puigdemont!", bramó de inmediato Barnils, y ella supo reaccionar "Presidente Puigdemont...", "¡Muy bien!", asintió Barnils. Pero Nebrera tenía más interés en elogiar al PSC, entre otras cosas por el hecho de que Montilla no apoyara en el Senado el 155, algo que la ex pepera parecía valorar mucho.

Recordemos que ha ganado millones de euros con Tv3. Su casi único cliente. pic.twitter.com/wwwIBXpSgp — Carles Enric (@carlesenric) 29 de octubre de 2017

Después de los discursos del acto de Sociedad Civil Catalana, Riba preguntó a los tres tertulianos su valoración. Huelga decir que ninguno la elogió.

Gemma Usabart acusó a los discursos de SCC de atacar los consensos que había logrado el país [por Cataluña] como la Ley de Normalización Lingüística y consideró que a Ciudadanos le interesa que la situación esté polarizada.

Parece que TV3% está aplicando el 155 a rajatabla... pic.twitter.com/VLuHe5QqQw — Estrellado (@arturelpayaso2) 29 de octubre de 2017

Nebrera asintió y reconoció que "Se han dicho cosas que no coinciden con la concordia". Mientras que Barnils acusó a Albert Rivera por "tener mucha jeta". Echó en cara a los de SCC que pusieran como música el himno de la senyera en lugar de poner El Segadors "Me parece surrealista".

Pero lo mejor es que para defender que el independentismo vaya lento recordó que Eslovenia [Yugoslavia] tardó seis meses en ser reconocido internacionalmente. Y, con la euforia que le caracteriza hablando de Puigdemont dijo "Lo están haciendo bien, estamos siguiendo el modelo de Ley de Kosovo [de Yugoslavia también], siguiendo esos pasos, no los que marque la Constitución Española".

Es bonito que el tertuliano de TV3 use la primera persona del plural hablando del independentismo pero... ¿Yugoslavia como ejemplo de secesión pacífica? ¿Seguro, Barnils?