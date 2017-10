¿Te faltan traductores, Gundín? TVE vuelve a hacer el ridículo por no retransmitir la comparecencia de Puigdemont por La1

Otra vez los medios públicos españoles dejando el relato de lo que ocurre a la golpista TV3 o a laSexta de Ferreras. Toda España pendiente de la comparecencia de Carles Puigdemont en Bruselas...y la TVE del inoperante Álvarez Gundín a por uvas--La desidia de TVE dejó el relato del 1-O en manos de La Sexta--.

La1 lo ha vuelto a hacer y ha decidido no retransmitir a través de su canal principal, La1, la intervención ante los medios del presidente cesado de la Generalitat en el Club de Prensa de Bruselas--TVE, con el doble de presupuesto y el triple de personal, es humillada por Ferreras--.

Así es, La1 no se ha puesto nerviosa ante la comparecencia de Puigdemont desde la capital belga y ha decidido mantener su programación habitual, La mañana de La1 y Torres en la cocina--Caos absoluto en TVE: 'escraches', amenazas e insultos entre redactores ante la incompetencia de Gundín --.

La corporación ha decidido 'mandar' la intervención del golpista catalán al 24 horas, algo que no han entendido los usuarios--El vídeo sobre Piqué que desmonta otra trola del comando del inoperante Gundín en TVE--.

Porque no me sorprende que @La1_tve no de ni un dato de puigdemont en Belgica? Miedo, mucho miedo!