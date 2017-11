'Masterchef Celebrity': bronca y un mar de lágrimas en la expulsión de Bibiana

Esta que arde el enredo de Cataluña, pero ellos siguen a los suyo y con tremendo éxito de crítica y público.

Este martes, 31 de octubre de 2017, Bibiana Fernández vivió su Halloween particular en MasterChef Celebrity.

La actriz llegó hasta el final junto a su amiga Anabel Alonso, pero la elaboración de un guiso provocó su expulsión.

Como la prueba de exteriores, realizada en Avilés, fue un auténtico desastre, todos los aspirantes excepto Edu Soto, tuvieron que ponerse el delantal negro y pasar por la prueba de eliminación.

Quien lo pasó fatal fue Bibiana Fernández que no asistió a las clases donde les enseñaron el uso del isomalt, el ingrediente protagonista de la prueba.

Y lo pagó caro porque no supo caramelizar la carne.

"Es un chicle de ternera. Has elegido una carne que no es para guisar", le dijo Pepe Rodríguez al probar el plato.

Más duro fue Jordi Cruz:

"Lo único que has hecho es coger una buena pieza de carne y destrozarla. En este plato no he visto la actitud, no he visto las ganas. El resultado es terrible".