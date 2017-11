Bertín Osborne: "Lo que más me jode es que me han vetado en TVE"

La salida de Bertín Osborne TVE, su fama de machista y su enemistad con Arévalo. María Teresa Campos planteó estas tres cuestiones a Bertín Osborne al final de su programa en Mi casa es la tuya.

El cantante se lamentó profundamente de las consecuencias de su salida de la cadena pública, cuando el programa llevaba por título En la tuya o en la mía:

"¿Sabes lo que me jode de todo esto? Que me hayan vetado. No sale nada mío, no puedo ir a ningún lado...".

Después, explicó a la presentadora de Mediaset las razones de su no renovación:

"A nosotros nos quedaban por emitir dos o tres programas. Nos vencía el contrato. Nosotros no habíamos pedido ni un duro más, queríamos renovar en las mismas condiciones. Entonces, me llaman y me dicen: 'Bertín, increíble, sólo han aprobado cinco'. ¡Cinco es un mes!".

"Nosotros necesitamos continuidad, tener la posibilidad de ver a tres o cuatro meses vista porque si no yo no puedo cerrar invitados importantes. Tú a un Antonio Banderas no le dices: 'Antonio, la semana que viene hacemos el programa. Y dijimos bueno, pues no renovamos".

"Nunca he sido machista"

Pese a no estar muy justificado con la cuestión anterior, Teresa Campos le planteó el tema de siempre:

"Me ha llamado la atención porque durante algún tiempo tú has tenido fama de machista".

Y Bertín contestó sereno:

"He tenido fama de todo. De golfo, que sí lo he sido, de machista, que nunca lo he sido".

Entonces, la veterana presentadora le repreguntó sobre el 'club de las 1.000 mujeres':

"Eso jamás lo he dicho yo. Nunca he dicho eso. Lo dijo el Lequio de mí".

Para terminar este cuestionario, la Campos le preguntó por Arévalo:

"No me lo puedo creer, tanto tiempo juntos, por una tontería de una foto...".

Y Bertín ducificó hasta el mentón:

"A Paco le adoro, es mi hermano y yo sé que lo arreglaremos, pero hay momentos en la vida que uno tiene que reconocer sus errores".

