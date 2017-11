García llama a Roncero "chikilicuatre" y "abrazafarolas" y Julia Otero se muere de risa

El "gran José María". Así definió Julia Otero en su programa 'Julia en la Onda' al veterano locutor, ex presentador de 'Supergarcía', que parece ser que en su etapa de retiro tiene poco más que hacer que pasearse por los platós a insultar y a faltar el respeto--Ferran Monegal rebaja la euforia de Julia Otero con la entrevista de José María García en TV3--.

En esta ocasión, y en un contexto político y social muy delicado y particular, García fue hasta la televisión pública catalana para arremeter contra el Real Madrid, Florentino Pérez y los 'chanchullos' que según él ocurren en el palco del Bernabéu--Ferran Monegal: "TV3 es una máquina de agitación y de propaganda"--.

Por este motivo Ferran Monegal, crítico televisivo de Onda Cero, le metió el dedo en el ojo por no decir nada sobre los tejemanejes del palco del Camp Nou, que ha alojado en los últimos tiempos a, entre otros, al ya encarcelado Sandro Rosell--Ferran Monegal critica la manipulación de TV3: "Es un fenomenal engranaje de propaganda"--.

García también tuvo tiempo en la TV3 para insultar al periodista de AS y colaborador de 'El Chiringuito' Tomás Roncero. Famosa es su tirria al programa de debate nocturno que presenta Josep Pedrerol, pero está llegando ya a unos límites obscenos--García vuelve a la carga contra 'El Chiringuito': "Es el peor espacio en el periodismo entero"-:

El famoso del diario As, no famoso que coño, ese que chikilicuatre que va a las peñas. Un día viene y me dice 'hola maestro' y yo le digo que yo no soy su maestro y que no nos dedicamos a lo mismo. Es un abrazafarolas--Alfredo Duro manda a la lona a José María García por descalificar con saña a Pedrerol y al 'Chiringuito'--.