Las delirantes profecías de los 'bien pagaos' economistas de TV3: "¡Las empresas no se marcharán!"

Al escritor Bernat Dedéu, férreo independentista catalán al quién pocos espectadores se habrán librado de ver en laSexta y TV3, se le debe reconocer al menos que rechazó participar en una tertulia sobre independencia en TV3 si no le ponían en frente algún ‘unionista', por usar su jerga.

Este 1 de noviembre 2017, Dedéu les daba un tirón de orejas a los políticos nacionalistas por no haber dado la impresión que tenían un estado perfectamente diseñado y haber demostrado que estaban improvisando. Para que no digan que los separatistas no hacen autocrítica.

Pero en esa chapuza --admitida por el número dos de Junqueras cuando reconoció en una grabación que la independencia era «inviable»-- han participado popes mediáticos del independentismo.

SALA I MARTÍN

Póngase de ejemplo el economista y tertuliano Xavier Sala i Martín, alias 'El Chaquetero'.--El chaquetero independentista que se forra en TV3 a razón de 7.500 euros por programa clamando que España le roba--

Sala i Martí que tiene sección propia en el programa de Mónica Terribas y un espacio semanal en TV3 los domingos para dar clases de economía parecía desconcertado cuando fue entrevistado el día 31 en la Rac1 "No entiendo nada, no entiendo económicamente nada".

No desespere, Xavier: como poco tendría que reconocer que lo de las profecías no es lo suyo después de asegurar reiteradamente que las empresas no se iban a fugar de Cataluña, diciendo que eso era un 'farol' como dijo en su ya célebre artículo de Ara, o en tuits "no marxaran". Pues se fueron una de cada tres, profesor.



Sala i Martí fue vicepresidente del Fútbol Club Barcelona con Joan Laporta en un periodo en el que se hizo famoso por hacer un comentario inocente y sin ninguna pizca de odio ‘los españoles son unos cazurros' (10-11-2009).

Como se ve, un perfil muy adecuado para presentar un programa en la televisión de todos los catalanes, muchos de los cuales se sienten españoles. ¡Fíjese si son cazurros, que no idiotas, que hasta pagan parte de su sueldo, Sr. Salá i Martín!

ALBERT PONT

Más lamentable es otro economista que ha asomado su careto por TV3 en más de una ocasión, hablamos de Albert Pont, que preside un lobby de empresarios anti-españoles Centre Catalán de Negocis (CCN).

Solía ir al programa de Xavier Graset, 'Preguntes Frequentes', a decir defender la independencia porque el mercado español era ‘pobre' y que también ha aparecido alguna vez por Antena 3 para explicar que la malvada y represora España había declarado la guerra a Cataluña.

Pont publicaba en Twitter hace un par de semanas todo lo que iba a pasar tras la proclamación de independencia. Diríase que no dio de una.

Ojo a los pasos que, según él, se iba a dar: 1. Independencia, 2. España reprimiría, 3. Reconocimiento internacional... ¡14 estados en 48 horas, 34 en una semana!, 4. La Unión Europea suspende a España como miembro por ser tan mala y represora, 5. La Unión Europea acepta a Catalunya como nuevo miembro de la Unión Europea.

En su delirante razonamiento, España no podría vetarlo porque estaría ‘suspendida' como miembro de la UE. Poco hay que decir cuando la verdad ha puesto en su sitio esas afirmaciones.

¿Pudo haber catalanes independentistas que actuaran en consecuencia por tragarse las profecías de tarot de tipos como Sala i Martín o Pont?