Rifirrafe entre Rufián y Sergio Martín en directo en TVE: "Nos trata como imbéciles"

El ambiente sigue caldeado, pese a haberse sofocado el órdago secesionista de Cataluña con la aplicación del artículo 155. La Audiencia Nacional juzga ahora a los exmiembros del Govern, y el Tribunal Supremo a los que votaron la Declaración Unilateral de Independencia en la Mesa del Parlament, por rebelión, sedición y malversación.

Algunos, como Carles Puigdemont, no han acudido a declarar, pero otros como Gabriel Rufián sí se han desplazado hasta el Supremo, para apoyar a los que han ido a testificar.

Sergio Martín, presentador de los Desayunos de TVE, ha conectado en directo este 2 de noviembre de 2017 con el portavoz adjunto de ERC para preguntarle sobre el ambiente en el Supremo, los ánimos y el última hora de las declaraciones.

Pero Rufián, con su clásico tono, terminó contestando con soberbia a las preguntas planteadas por el periodista de la cadena pública.

Rufián aseguró que no era un juicio justo, y Sergio Martín le respondió si no era justicia interrogar a quienes han incumplido la ley, cuestión que no gustó al de ERC:

«Bueno, también incumplieron la ley los de la Gürtel y no enfada tanto a según quién».

«Perdone por la lentitud pero es que me escucho a mí mismo. Si pueden hacer algo los compañeros de sonido sería muy de agradecer», intentó burlarse Rufián, poniendo cara de esfuerzo mientras respondía sobre el paradero de Puigdemont.

El presentador de TVE, con entereza, pidió a los responsables que hiciesen cuanto pudiesen para revertir la incómoda situación. Pero el rifirrafe entre ambos no terminó ahí.

Al ser preguntado por los miembros de la CUP, sobre si se habían desplazado sus miembros para mostrar apoyo a los exconsejeros, el portavoz adjunto de ERC respondió con socarronería, dando a entender que la pregunta, por su evidencia, estaba fuera de lugar.

«Me sorprende, porque hay como 30, 40 o 50 cámaras aquí y ninguno, supuestamente, ha visto a ningún miembro de la CUP».

Martín intentó zanjar el tema alegando que solo intentaba «entender al realidad, no modificarla»:

«Yo no sé si a su lado había diputados de la CUP, por eso se lo pregunto».

«Da la sensación de que nos trata como a imbéciles por hacer una pregunta que a lo mejor a usted le parece imbécil, pero que a nosotros nos parece relevante para el análisis. Está usted en su derecho de responder como quiera, también nosotros de preguntar lo que queramos», le reprochó el presentador de los Desayunos de TVE, antes de recordarle su cometido:

«Mi obligación es hacer preguntas y su libertad la de responderlas».

Sergio Martín y Rufián, a palos. Vaya fiesta. — Emilio Ordiz (@EmilioOrdiz) 2 de noviembre de 2017

«Lo que acaba de pasar solo puede ocurrir en una televisión pública porque hay que dar cabida a todo el mundo y todas las ideas; en una televisión privada esta actitud desdeñosa no se le hubieran aguantado», dijo a cámara Sergio Martín, que no se amilanó ante el sarcasmo de Gabriel Rufián e insistió en su deber como presentador de un programa en una televisión pública.

Fátima Iglesias, presente en el plató, apoyó al presentador de TVE, asegurando que si el diputado de ERC en el Congreso «quiere preguntas fáciles, que vaya a TV3».