[VIDEO] Esta presentadora de televisión vestida de Estatua de la Libertad se desmaya en directo

La presentadora estadounidense Wendy Williams, del show televiso del Canal 9, estaba a punto de presentar un segmento sobre disfraces de Halloween. Williams iba disfrazada de Estatua de la Libertad y, según dijo ella misma poco después, el calor que sentía bajo el disfraz le produjo un desmayo. Cuando se puso de pie para hacer el anuncio correspondiente, comenzó a temblar y se desplomó.

Uno de los productores del programa corrió rápidamente hacia ella, como se aprecia en un video compartido en Twitter, según recoge RT.

Después de la pausa comercial, Williams se dirigió al público y dijo: "No fue ningun truco. El disfraz me daba mucho calor y me desmayé. Pero, ¿saben qué? Soy una campeona y aquí estoy de nuevo".

Un representante de Williams dijo a Fox News que la presentadora estaba "deshidratada" y que "ya ha sido examinada por el equipo médico".