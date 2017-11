La mujer de Oriol Junqueras pide la baja "por enfermedad" y se encierra en casa

La mujer de Oriol Junqueras (48) atraviesa un momento delicado. Su marido se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Estremera, cerca de Madrid, igual que sus compeñeros del Govern, a excepción de Puigdemont y los otros cuatro que se encentran, al parecer, en Bélgica.

Neus Bramona ha decidido aguantar el chaparrón desde su domicilio de La Roca del Vallés, donde se ha encerrado a cal y canto. Hace unos días que pidió la baja "por enfermedad" en el colegio L'Ametlla del Vallés, donde da clases de primaria, y desde entonces está volcada en sus hijos, Lluc (4) y Joana (2), tal y como apunta OkDiario y recoge Informalia.

Según su círculo cercano, Neus no comprende que su persona despierte algún interés mediático y no está dispuesta a salir a la palestra, por lo que va a defender su anonimato a toda costa: "Ella no es importante en esta historia. Es la mujer de Junqueras y punto. Quiere mantenerse al margen y que no se la conozca", ha desvelado una persona muy cercana a su círculo.

A pesar de todo, Neus apoya incondicionalmente a su marido. De hecho, colgó en una de sus clases de primaria un manifiesto de apoyo al Govern de Puigdemont: "Queremos manifestar nuestro apoyo al Gobierno, a los representantes de las instituciones catalanas y a toda la gente que trabaja para garantizar los derechos que ahora están fuertemente amenazados", rezaba el texto.

VÍDEO RELACIONADO: Junqueras, increpado tras salir a escondidas de la Consejería: "¿Has ido a destruir papeles?”