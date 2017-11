TV3 suspende el programa de humor «Polònia»: «Hoy no tenemos ganas de reír»

La prisión incondicional para Oriol Junqueras y siete exconsejeros por el «procés» ilegal ha sacudido también al mundo de la televisión TV3, la autonómica catalana, decidió ocupar ayer su parrilla con un nuevo especial informativo y suspender la entrega del espacio de sátira política «Polònia», de acuerdo con el productor ejecutivo Toni Soler, responsable además del informativo de humor vespertino «Està passant», que también ha sido canelado.

El mismo equipo del programa compartió la noticia cn un mensaje en Twitter y un sencillo cartel sobre fondo negro: «Hoy no hay programa. No tenemos ganas de reír», según recoge ABC. Por su parte, Soler, el responsable, fue aún más allá: «No hay programa, no hay ganas de broma. Nos vamos a las calles».

Inicialmente, el «Polònia» previsto, tal y como recoge «El Periódico», incluía un gag en el que se viajaba a Bruselas para conocer la situación del president Carles Puigdemont y el resto de los diputados que le han acompañado. Mientras tanto, los responsables que quedaban en el Govern, como Oriol Junqueras, seguían desarrollando su labo