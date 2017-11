María Jiménez: "Pepe Sancho se acostó con Mila Ximénez en mi cama"

La cantante se sentaba este sábado 4 de noviembre de 2017 en el Deluxe, sin pelos en la lengua y dando muestra de su estupenda recuperación después de luchar contra un cáncer de mama, pero aunque la entrevista suponía un repaso a toda su carrera muy pronto se centró en su relación con Pepe Sancho, protagonizando un divertido momento con Mila Ximénez.

"En mi vida me imaginé estar siempre junto a Pepe. Estuve muchos años queriendo separarme de él" confesaba María, añadiendo: "las personas como Pepe Sancho no cambian. Estaba muy enamorada de él, y fue el amor de mi vida, pero no me costó separarme de él. Cuando lo hice, me buscaba, pero luego decía en la prensa que yo no quería separarme de él. Era un mentiroso patológico" sentencia.

Según se hace eco 'Informalia', tras la repentina muerte del actor, la que fuera su mujer asegura que no quedaron conversaciones pendientes y habla por primera vez de la herencia del hijo que tuvieron en común: "Pepe desheredó a Alejandro porque se puso de mi parte en el divorcio, pero al final el juez le dio la legítima. Heredó una empresa llena de deudas y poco más".

La cantante habló de las infidelidades del que fue su marido, el fallecido actor Pepe Sancho:

"Pepe se acostó con Mila estando casado conmigo. Me dijo que la había pillado con dos copas de más, y lo hicieron en mi cama cuando yo estaba haciendo una gala en Galicia",

contó María Jiménez. Y sabemos cómo lo descubrió: "Me encontré un reloj en mi coche que era de Mila", recordó.

Pese a la traición, María y Mila mantienen una buena relación. Aquel episodio pasó hace muchos años y, según la cantante, "estaba acostumbrada a que pasara aquello". "Estando casada, estuve muchos años queriendo separarme de Pepe. Estaba muy enamorada de él, y fue el amor de mi vida, pero no me costó separarme de él. Cuando lo hice, me buscaba, pero luego decía en la prensa que yo no quería separarme de él. Era un mentiroso patológico".

María no guarda buen recuerdo del que fue su marido. "No me quedó ninguna conversación pendiente con Pepe. Ni casada con él hablábamos", dijo. Además, comentó que Pepe, fallecido en 2013, "tenía muchos celos profesionales, que son los peores" y que "me chuleó dinero. Todas las casas eran mías. Al divorciarnos se llevó todo lo que había en el banco".

La cantante recordó que, gracias a 'Sálvame', cobra pensión de viudedad. "Kiko Matamoros dijo en 'Sálvame' que yo podía cobrar la viudedad porque solo estaba separada de Pepe, no divorciada, y me dio una idea. Arreglé los papeles, y desde entonces cobro 408 euros todos los meses". No todo iba a ser malo.