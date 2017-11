Un tertuliano de TV3 compara al fugado Puigdemont con... ¡Mandela!

Ya se sabe que la base de toda buen propagandista independentista catalán es hablar las veinticuatro horas del día del anticatalanismo para que a todo el que le oiga le quede claro que el resto de España es una pandilla de racistas anticatalanes.

En Rac1, Jordi Baste hablaba en su programa 'El Mon' de este 6 de noviembre 2017 de que la juez Carmen Lamela había arrestado al comisario José 'Pepe' Villarejo. "Un comisario muy conocido por...".

¿Por qué iba a decir Basté que era muy conocido? ¿Por su vinculación con el caso del Pequeño Nicolás? ¿Por su vinculación al caso de López Madrid con el apuñalamiento de la Dra. Pinto? ¿Por su vinculación a las filtraciones contra el Rey Juan Carlos difundiendo su lista de ex? ¿Por su vinculación al caso del ático de Ignacio González, que le acusó de querer extorsionarle?

Pues no, para Baste el comisario Villarejo "es conocido por haber participado en campañas contra políticos Cataluña". Todo lo demás a lo que se ve, son minucias. Muy bien, Basté. Todo gesto para airear el victimismo cuenta. Jaume Roures y Jordi Évole aplaudirán tu aguda selección.

Volviendo a la juez Lamela, distintos medios separatistas han puesto su punto de mira en la jueza de Instrucción de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que ha osado detener provisionalmente a Junqueras y compañía.--TV3: el perverso instrumento que pagamos todos para que nos amargue la vida--

En la última edición del programa 'Tarda oberta' los colaboradores de Ruth Jiménez y Vador Lladó pusieron toda la carne en el asador contra la magistrada.--Borrell pone en su sitio al bufón de TV3 que llamó "buitres" a los catalanes que voten en las elecciones del 21-D--

"¡Es la Baltasar Garzón de 2017!"

Y atención el tertuliano Germà Capdevila: "Mandela tampoco era considerado un preso político". --La neutral TV3 ruge contra España por encarcelar a los golpistas: "¡Quieren humillar a Cataluña y reventarlo todo!"--

La comparación con Garzón además de poco original no parece muy equivalente, dado que Lamela no había sido candidata número 2 del partido de gobierno como sí había sido Garzón.

Y, lo más importante, Garzón fue apartado de la magistratura acusado de prevaricación. ¿Querían decir los de 'Tarde Oberta' que Lamela es una prevaricadora?

Podrían haberla comparado también con el juez Elpidio José Silva, otro juez expulsado de la carrera por prevaricar, pero... Elpidio ahora está indultado desde que defiende al separatismo en el programa de Ricard Ustrell. --TV3 invita a un juez condenado por prevaricar y a un actor proetarra para que rajen contra España--

Veamos que más decían los de ‘Tarde Oberta' de la juez Lamela.

"Tiene la medalla plata del mérito de la Guardia Civil por un caso bastante polémico por investigar una pelea de bar entre guardias civiles y jóvenes en un bar de Navarra que ella dictaminó que era un caso de terrorismo".

Sí, se refiere al linchamiento de Alsasua de dos guardias civiles y sus novias por una panda de abertzales, pero para 'Tarde Oberta' fue una pelea. Sólo le faltó decir que era una 'pelea de borrachos' y hubieran calcado la definición que hicieron EH Bildu y Podemos de aquel caso.

Y así siguió la radiografía de la juez Lamela como una persona propensa a decretar prisiones preventivas con mucha alegría. Lo llamativo es que puestos a hacer un balance del CV de Carmen Lamela observamos grandes omisiones.

¿No consideran relevante haber dicho que la juez Lamela atravesó las entrañas del Ibex 35 procesando a la cúpula de Abengoa y sentando en el banquillo a su magnate Felipe Benjumea y al ex CEO Sánchez Ortega este mismo año?

¿No consideran relevante en el historial de la juez Lamela que empapelara a los 23 miembros del consejo de administración de Bancaja [del PP] encabezados por Antonio Tirado? ¿No tenían los de ‘Tarde Oberta' esos datos y son unos incompetentes y sí los tenían y los han ocultad porque son unos manipuladores?

Y ya puestos, por cierto, podrían haber mencionado que en el CV de Lamela estaba haber sido propuesta para presidir la Sala Penal de la Audiencia Nacional. ¿Por qué partido? ¿Por el PP? No, esos propusieron a Concepción Espejel. ¡Por el PNV! Pero claro, contar ese tipo de datos no interesaba para la imagen que TV3 quería dar de ella. Mejor no decirlo. ¡Vergüenza de televisión pública!