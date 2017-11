La confesión de Chenoa sobre su cara estampada en las bragas de una chica

Lo ha contado ese unes 6 de noviembre de 2017 Así len el programa Zapeando, de LaSexta, donde Anna Simon le preguntó cuál es el sitio más raro en el que le han pedido una firma.

"Siempre cuento que vino una chica y se bajó el pantalón y es que tenía unas bragas con mi cara y me lo pidió ahí... Sin quitárselas, claro", explicó.

Anna Simon no se quedó satisfecha e indagó: "Pero... ¿por delante o por detrás?". "Pues... mirándome atrás. Entonces se giró, se bajó el pantalón y le firmé ahí", contestó Chenoa.

Pero Miki Nadal, según da cuenta 'HP', también quiso hacer su particular aportación: "No tendría colon irritable y con los nervios...". "Mi cara estaba bien. Porque estaba atrás. No tenía colorete ni nada raro", contestó la cantante, que también admitió haber firmado "algún sujetador".