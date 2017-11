Alaska: "Debo ser la mujer menos deseada de España"

La artista ha acudido este lunes como invitada al concierto organizado por Cadena 100, Por Ellas, destinado a la lucha contra el cáncer. Además de mostrar su apoyo a todas las personas que luchan contra esta enfermedad y rendirles una especial mención a sus amigos Bimba Bosé y David Delfín, también ha querido mostrar su opinión sobre los casos de abusos sexuales que están sacudiendo a la industria del cine y de la moda.

Según publica Informalia, "Quiero hacer un poco de humor con el asunto aunque no tenga nada de gracia... pero debo ser la mujer menos deseada de España y del mundo... ¡nada! Ahora en serio. No puedo decir ni que me haya callado ni que lo haya visto ni que lo haya vivido", ha dicho Alaska (54) en referencia a los casos de acoso sexual. La mujer de Mario Vaquerizo ha dejado claro que ella nunca ha sufrido ningún tipo de abuso. "No sé si es que vivo en un mundo más paralelo, más underground. Indudablemente tiene otros códigos. No tengo ninguna experiencia personal ni cercana para atestiguar en este caso", ha añadido la cantante.

En México con @alaskaoficial Tengo la suerte de visitar muy a menudo este país tan total. Siempre soy feliz allí con @fangoriaoficial y toda esa energía tan positiva que siento al estar en DF quiero mandarla en forma de apoyo a todos los mexicanos en momentos tan difíciles y adversos. Viva México!!!! Una publicación compartida de Mario (@mariovaquerizooficial) el 21 de Sep de 2017 a la(s) 2:54 PDT

Junto a esto, Alaska ha animado a todas aquellas personas que lo han sufrido a que no se callen: "¿De verdad hay algún trabajo o una posibilidad de trabajo que para ti implique...? Es que para mí no. Entonces, primero hay que frenarlo y pensar qué queremos en esta vida y que un trabajo aunque sea el papel de tu vida...", ha dicho al respecto.

A punto de intervenir con @fangoriaoficial en el concierto Por Ellas organizado por @cadena100 y retransmitido ahora mismo por la cadena de tv Divinity. A beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer. Una publicación compartida de ni Twitter ni Facebook sólo Ig (@alaskaoficial) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 12:57 PDT

Era el 2014, estábamos en México y coincidió un concierto de Fangoria con tu cumpleaños. Felicidades amor, siempre con nosotros, te quiero mogollón @davidelfin_co. #davidelfinforever Una publicación compartida de ni Twitter ni Facebook sólo Ig (@alaskaoficial) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 11:42 PDT

La cantante de A quién le importa también ha querido hablar de la ausencia de su gran amigo, David Delfín, quien habría cumplido años el 2 de noviembre. "Siempre el primer cumpleaños es una ausencia, no porque más adelante no lo vaya a ser. Pero está muy reciente. Es más difícil en días más concretos".