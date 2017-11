El tuit de Cristina Pardo que encierra ímplicitamente un zasca tremendo a su compañero Jordi Évole

"No sé que conocimiento tiene la jueza Lamela de Cataluña, no sé cuántas veces ha ido y ha pateado esas calles para pensar que el encarcelamiento de Junqueras es positivo".



Con estas palabras criticaba Jordi Évole en 'El Hormiguero' la decisión de la jueza de mandar al vicepresidente de la Generalitat y algunos consellers a prisión escudándose en que si no conoces la 'realidad' catalana pues no estás acreditado para tomar decisiones.

Madre mía, Jordi Évole vuelve con lo de que 'no conocen la realidad de Cataluña' en este caso la juez Lamela. pic.twitter.com/D5xsdvpLZn — goslum (21/12/17) (@goslum) 3 de noviembre de 2017



En esas estábamos, y a eso se aferran los 'catabusunos' para denigrar opiniones diferentes a la suya, cuando llegó Pamela Anderson y mostró su apoyo a la causa. Una gran conocedora de la realidad española y catalana. Ya se ve que sí.

Marhuenda deja temblando a laSexta con un 'zasca' demoledor a Hilario Pino y Jordi Évole

Cristina Pardo de laSexta se ha descojonado del apoyo que Anderson ha dado a la causa golpista y de paso, e indirectamente, le ha mostrado el camino a Jordi para que se aclare y sepa por fin que ya que aquí pintamonas, como la ex vigilante de la playa, opina, a ver si una jueza no está acreditada para impartir justicia: