Jorge Verstrynge: "A los imbéciles que gritaban 'A por ellos' habría que haberles dicho que se callen"

El politólogo, exsecretario general de AP (Alianza Popular) y ex asesor de Podemos, Jorge Verstrynge ha afirmado en 'Al Rojo Vivo' de laSexta que, para él, Junqueras y los exconsellers encarcelados "sí son presos políticos".

Pero todo el numerito se le vino abajo cuando el presentador Antonio García Ferreras le preguntó si la España actual era comparable a franquismo y si podía ser considerada un Estado fascista. Ahí el respetable politólogo se la tuvo que envainar: "el Estado español no es fascista, es rigorista".

Al ex mano derecha del ministro franquista Manuel Fraga no le gustó ver a la gente jaleando con un 'A por ellos' a los guardias civiles: "Deberían haberse bajado de los coches y decir: callaos, imbéciles, que esto no es matar moros en el Rif".

Verstrynge, que da más bandazos que con un coche de rally, había asegurado en recientes declaraciones a laSexta en relación al 155 que "estamos presenciando un golpe, que igual que pasó el 23-F, está propiciado por un monarca, en su momento fue Juan Carlos y ahora Felipe VI".