Matamoros cuenta toda la verdad sobre Belén Esteban

Kiko Matamoros ha querido explicar cuál es la situacion real de Belén Esteban en Sálvame. Según el colaborador, siempre se ha comentado acerca del trato que recibe Belén Esteban en Sálvame. Tan solo hay que ver cuando se gira al director y lanza su típico

"Que me enfado, ¡eh!"

y rápidamente se guarda en el cajón la cuestión que le incomoda. No pasa desapercibido que se la trata con papel de fumar. Se diría que tiene bula. Bien lo sabe Mila Ximénez, que quedó fuera del programa tras un incidente con ella. Sorprende que ahora sea su máxima defensora, cuando en esos días de furia bramaba por las esquinas pidiendo el reenganche, según recoge ESdiario. Se desquitó cuando la copresentadora estuvo en GHVIP. Sorprendentemente, no le pasó factura. En cambio, Matamoros, que dijo mucho menos, la de Paracuellos no le ha perdonado. Al respecto de la situación de Belén en su programa, Kiko ha revelado algo notorio pero que nadie se atrevió jamás a pronunciar:

"Es evidente que está muy cuidada y protegida".

Seguro que este tema no se tocará en las tardes de Telecinco, como otros tanto que a Belén pudieran resultarle poco o nada gratos.

