El crudo relato de Carlota en 'GH': "José María hizo algo grave estando yo inconsciente"

Carlota ha vuelto a GH después de que José María fuese expulsado por, supuestamente, haber abusado sexualmente de ella el sábado pasado. La concursante ha confirmado que el que era su pareja "hizo algo grave estando yo inconsciente". Sin embargo, ha renunciado a tomar medidas legales contra él y ha regresado al concurso porque es "mi sueño".

Según se hace eco 'Ecoteuve', la concursante ha explicado que ella no supo lo que José María le había hecho en la noche del viernes 3 al sábado 4 de noviembre hasta que la organización tomó cartas en el asunto y le enseñaron las imágenes.

"En el confesionario vi lo que pasó", ha explicado Carlota a sus compañeros. "No quiero saber nada de él", les ha dicho. "Me han dejado volver con el visto bueno de los psicólogos del programa".

La gala de este jueves de GH ha comenzado con Carlota en el confesionario. Eran imágenes de este miércoles por la tarde, cuando la joven volvió a Guadalix. Antes de reencontrarse con sus compañeros, charló con el Súper relató así como se había sentido en los últimos días:

"No es fácil explicar la magnitud de lo que siento. Agradezco el trato y las facilidades que me habéis dado. He vivido días muy duros", reconoció Carlota.

"Estoy de acuerdo con la decisión de expulsar a José María. Hizo un hecho grave contra mí estando yo inconsciente", confirmó. Sin embargo, explicó que no le había denunciado porque "José María llegó a ser alguien importante para mí". "He renunciado a continuar con ningún tipo de procedimiento [legal]. Pero desde el sábado no existe ningún vínculo emocional con él", relató Carlota.

Una vez explicado esto, Carlota pidió al director de GH volver al concurso. "Quiero seguir con mi sueño, porque esto se produce solo una vez en la vida. Déjame entrar en la casa, por favor, lo necesito".