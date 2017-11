Leticia Dolera acusa a Mario Vaquerizo de practicar la Cultura de la Violación

A la actriz, firme defensora de los derechos y libertades de las mujeres, no le han gustado nada las declaraciones del marido de Alaska sobre los abusos sexuales y así lo ha hecho saber a todos sus seguidores a través de las redes sociales: "Esto es cultura de la violación", ha asegurado junto a las palabras de Vaquerizo.

Según publica Informalia, "La que se deja acosar es tonta por no haber cortado el rollo". Éstas son las polémicas palabras que Mario Vaquerizo (43) declaró hace unos días sobre los escándalos sexuales destapados en todo el mundo a raíz del caso Harvey Weinstein. El cantante sabía que sus palabras podrían herir sensibilidades pero asumió las consecuencias: "Se me van a echar encima pero me da igual".

La primera en mostrarse en contra de esta actitud ha sido Leticia Dolera (36), una de las feministas más reconocidas en el mundo audiovisual, que ha señalado las palabras de Vaquerizo como "cultura de la violación". Ella misma hablaba sobre esto durante un photocall el pasado viernes: "El problema es que hemos naturalizado los abusos. Nos educan pensando que es normal que los chicos te acosen en las discotecas o que es normal que tengas miedo cuando vuelves a casa". Además, la actriz y directora animaba a los hombres a ponerse las 'gafas moradas' y a ver la situación desde otro prisma: "Yo animo que preguntéis a los hombres a que hablen sobre si alguna vez han presenciado una situación de abuso sexual que en su momento no interpretaran como tal pero que ahora comprenden que estaban naturalizando una situación de violencia".

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/190131.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>